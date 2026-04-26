Alboreto, 25 anni dopo: il ricordo che resiste al tempo tra dolore e passione

A 25 anni dalla scomparsa di Michele Alboreto, il ricordo si fa più sereno. Nadia racconta emozioni, memoria e una mostra speciale. Il 25 aprile, per molti simbolo di libertà, per Nadia Alboreto resta una data carica di significato personale. È il giorno in cui il tempo sembra fermarsi, riportando alla memoria la scomparsa di Michele Alboreto, a distanza di venticinque anni. Un ricordo che non svanisce, ma che con il tempo cambia forma, diventando meno doloroso e più consapevole. “Il primo pensiero su Michele oggi? Mi manca, ancora”, racconta Nadia, come riportato da Motorsport.com. Parole semplici, ma dense di un sentimento che resiste agli anni, trasformandosi senza mai spegnersi. Il dolore che cambia, ma non scompare Col passare del tempo, anche le emozioni più forti mutano. Il dolore iniziale, quello più acuto e difficile da sopportare, lascia spazio a una memoria più pacata. Non si tratta di dimenticare, ma di convivere con l’assenza in modo diverso. “Non è più il dolore lacerante di un tempo”, spiega Nadia. “Resta il ricordo, profondo, ma la sofferenza oggi è più tranquilla, meno travolgente”. Una trasformazione naturale, che permette di conservare ciò che di bello è stato vissuto, senza essere sopraffatti dalla perdita. Anche i ricordi più difficili, quelli legati a ciò che non potrà più tornare, col tempo trovano una nuova dimensione. Una mostra per non dimenticare Michele Per celebrare la memoria del pilota milanese, Nadia ha promosso una mostra fotografica a Rozzano, città natale di Alboreto. Allestita presso la Cascina Grande, l’esposizione intitolata “Michele Alboreto, un campione per amico” rappresenta un viaggio tra carriera sportiva e vita privata. Tra cimeli originali, immagini iconiche e testimonianze, la mostra offre ai visitatori un ritratto completo dell’uomo e del pilota. Un’occasione preziosa per mantenere viva la memoria, aperta fino al 30 aprile. Dai racconti di amici ed ex piloti emerge sempre lo stesso profilo: passione, determinazione e gentilezza. “Era una persona tranquilla ma estremamente determinata”, ricorda Nadia. Il ricordo più vivo: la Mille Miglia Tra le tante immagini esposte, una in particolare ha un valore speciale: una foto scattata durante la Mille Miglia, che ritrae Nadia e Michele insieme. Un’esperienza indimenticabile, vissuta a bordo di una Ferrari 250 MM Spider, tra paesaggi suggestivi e il calore della gente lungo il percorso. “Attraversavamo borghi e paesi pieni di persone che ci salutavano. Era qualcosa di unico”, racconta. Non sono mancati momenti curiosi: con l’auto scoperta, durante i rallentamenti, arrivavano pacche sulla testa da parte del pubblico. “Alla fine eravamo un po’ storditi, ma è stata un’emozione incredibile”. Ferrari, Audi e il ritorno degli italiani in F1 Il legame con la Ferrari resta uno dei capitoli più importanti della carriera di Alboreto. Non solo per i risultati, ma anche per il rapporto con Enzo Ferrari, descritto come una figura carismatica e indimenticabile. Oggi, però, Nadia segue meno il mondo delle corse. Anche l’ingresso di Audi in Formula 1 le era sfuggito. Diverso il discorso per il giovane talento italiano Kimi Antonelli, protagonista di un inizio di stagione sorprendente. “È bello rivedere un italiano competitivo in Formula 1”, sottolinea. “Ai tempi di Michele c’erano molti piloti italiani, oggi è più raro. Antonelli mi sembra gentile, preparato e molto bravo”. A venticinque anni dalla scomparsa, Michele Alboreto continua a vivere nei ricordi, nelle immagini e nelle emozioni di chi lo ha conosciuto e amato. Un’eredità che va oltre la pista, fatta di valori, passione e umanità.