Hamilton e Kim Kardashian, amore allo scoperto: la nuova coppia che infiamma Hollywood

Lewis Hamilton e Kim Kardashian non si nascondono più. Il sette volte campione del mondo di Formula 1 e la celebre imprenditrice e influencer hanno ufficializzato la loro relazione sentimentale durante uno degli eventi più seguiti al mondo: il Super Bowl della NFL. Da quel momento, i riflettori su di loro non si sono più spenti.

Le immagini della coppia insieme, diffuse nelle ultime ore, stanno facendo il giro del web e dei media internazionali, alimentando curiosità e fascino attorno a quella che è già stata ribattezzata come la nuova coppia simbolo dello showbiz globale.

Baci, surf e romanticismo: Malibu diventa il loro set

A rendere tutto ancora più iconico sono state le scene catturate sulle spiagge di Malibu, in California. Qui Hamilton e Kardashian si sono lasciati andare a momenti di intensa complicità e romanticismo, tra passeggiate sulla sabbia, abbracci e baci tra le onde.

Kim Kardashian and Lewis Hamilton enjoy kiss on romantic surf pic.twitter.com/c42dAkiEkf — The Sun (@TheSun) April 21, 2026

Secondo quanto riportato da media internazionali, l’atmosfera era quella di un vero e proprio film: sguardi complici, contatto costante e una sintonia evidente, elementi che sembrano confermare la solidità del loro legame.

Non solo relax: la coppia si è anche concessa una sessione di surf, mostrando un lato dinamico e affiatato, lontano dai red carpet ma perfettamente in linea con il loro stile di vita.

Stile e immagine: due icone a confronto

Anche dal punto di vista estetico, Hamilton e Kardashian non sono passati inosservati. La fondatrice di Skims ha sfoggiato un look deciso e aderente, con muta e bikini nero, mentre il pilota Ferrari ha optato per un outfit più essenziale, composto da pantaloncini e maglietta nera.

😍 EXCLUSIVE: Kim Kardashian & Lewis Hamilton show PDA during a Malibu beach day! pic.twitter.com/TKfppErGnt — TMZ (@TMZ) April 21, 2026

Due stili diversi, ma perfettamente coerenti con le loro personalità pubbliche: da un lato l’eleganza imprenditoriale e glamour di Kardashian, dall’altro l’immagine sportiva e carismatica di Hamilton.

L’unione tra sport e intrattenimento, tra Formula 1 e mondo fashion, sembra aver trovato in loro una sintesi perfetta. E mentre il pubblico si divide tra sorpresa e entusiasmo, una cosa è certa: questa relazione è destinata a far parlare ancora a lungo.