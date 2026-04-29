Márquez, tra leggenda e limite fisico: l’analisi schietta di Melandri accende il dibattito

Melandri analizza l’avvio di stagione di Márquez: tra poca pressione e un possibile limite fisico già raggiunto.

Il Gran Premio di Spagna a Jerez ha riacceso i riflettori non solo sulla pista, ma anche sulle analisi degli addetti ai lavori. Tra queste, spiccano le parole di Marco Melandri, intervenuto nel podcast Chiacchiere da Box, dove ha offerto una lettura lucida e senza filtri della situazione attuale di Marc Márquez.

Pressione e motivazioni: Márquez non ha più nulla da dimostrare

Secondo Melandri, parlare di pressione nelle prime fasi del Mondiale è prematuro, soprattutto quando si tratta di un pilota del calibro di Márquez. L’ex iridato italiano ha ricordato come già lo scorso anno si parlasse di difficoltà, salvo poi vedere lo spagnolo reagire con forza.

“Ha già fatto tutto quello che doveva fare”, è il concetto chiave espresso da Melandri. Márquez ha costruito una carriera che lo ha consacrato nella storia della MotoGP, e questo cambia inevitabilmente la prospettiva: la pressione per vincere non è più una necessità, ma una scelta.

Allo stesso tempo, però, la fame non sembra essere svanita. Il desiderio di continuare a vincere resta intatto, alimentato da una competitività che ha sempre contraddistinto il numero 93.

Il vero nodo: il limite fisico del ‘93’

Il punto più delicato dell’analisi riguarda però la condizione fisica di Márquez. Melandri è diretto: secondo lui, il pilota spagnolo avrebbe raggiunto quello che può essere considerato il suo attuale limite.

Dopo uno stop di alcune settimane, infatti, non si sarebbero visti miglioramenti significativi rispetto alle gare precedenti. “Questo è il suo livello fisico attuale”, lascia intendere l’ex pilota, suggerendo che da qui in avanti Márquez dovrà imparare a convivere con questa condizione.

Le implicazioni non sono banali, soprattutto guardando al calendario. Circuiti come Le Mans, Mugello e Assen rappresentano sfide estremamente impegnative dal punto di vista fisico, tra frenate intense, cambi di direzione e tracciati molto tecnici.

Una stagione che può diventare una battaglia

Melandri conclude con una riflessione che suona quasi come un avvertimento: senza un margine fisico maggiore o senza trovare soluzioni tecniche che gli permettano di spingere meno, Márquez rischia di trasformare ogni gara in una lotta continua.

In un campionato sempre più competitivo, inseguire costantemente gli avversari può diventare logorante, sia mentalmente che fisicamente. La chiave, quindi, potrebbe essere nell’adattamento: trovare quel “qualcosa in più” che consenta di fare la differenza senza arrivare al limite in ogni curva.

La stagione è ancora lunga, ma una cosa è certa: il Márquez di oggi è diverso da quello dominante del passato, e proprio per questo la sua sfida potrebbe essere ancora più affascinante.