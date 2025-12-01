La prima V8 con motore centrale della Ferrari ritrovata dopo 30 anni: ciò che accade dopo è scioccante

Una rarissima Ferrari 308 in fibra di vetro è stata recuperata da uno stato di abbandono. Riportata alla luce è stata ripulita a dovere.

Come si possa ridurre a un rottame una magnifica Ferrari è veramente per noi un mistero. Se avessimo avuto la fortuna di ereditare una supercar del Cavallino l’avremmo coccolata come un figlio, ma non tutti sono appassionati come voi che, da anni, seguite il nostro magazine per rimanere aggiornati su tutte le notizie più interessanti del car market.

Stavolta è protagonista una iconica vettura della Casa modenese che è molto ricercata dai collezionisti. La prima coupé 308 GTB è un veicolo da ammirare. Dane Shemwell, del canale YouTube Detail Dane, si è unito a WD Detailing per un car wash clamoroso. L’attenzione si è tutta spostata sulla 308 GTB del 1976, la più vecchia e significativa delle trasformazioni probabilmente dei ragazzi di WD Detailing, specialisti nei lavaggi.

Nella storia di Maranello, per il quale i collezionisti pagano ancora oggi un prezzo esorbitante, vi sono delle auto che hanno lasciato un segno. La Ferrari 308 GTB, disegnata da Pininfarina, fu svelata al Salone dell’automobile di Parigi nel 1975. Sotto al cofano aveva un motore F106 AB V8 era equipaggiato con quattro carburatori doppio corpo Weber 40DCNF e accensione a bobina singola. I cerchi in lega da 14 pollici a cinque razze erano di serie

Le versioni europee vantano 255 CV (188 kW; 252 CV) a 6600 giri/min (7700 giri/min linea rossa), ma le versioni americane erano ridotte a 240 CV (177 kW; 237 CV) a 6600 giri/min a causa dei dispositivi di controllo delle emissioni. Le auto con specifiche europee utilizzavano la lubrificazione a carter secco. La carrozzeria era originariamente interamente realizzata in vetroresina (GRP), portando il peso a soli 1.050 kg.

Il prima e dopo della Ferrari 308 GTB

L’anziano proprietario acquistò originariamente una Ferrari del 1950 barattando una Corvette e 10.000 dollari, dimostrando il suo amore per la Casa modenese. Il figlio ha spiegato che suo padre era diventato un maestro nella guida dell’auto con una mano sola.

La vettura purtroppo è rimasta ferma sotto strati di polvere per 30 anni ed era ridotta male. La vettura disponibile al prezzo base originale di circa 28.000 dollari nel 1976 è rara e meritava di tornare a splendere. Non vi vogliamo anticipare troppo. Vi lasciamo al filmato in alto che vi emozionerà.