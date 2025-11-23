Questa Ferrari sembra la copia di una Lamborghini: il progetto del SUV che è già uno scandalo

Oggi vi parleremo di una Ferrari a dir poco estrema, che nelle linee sembra ricalcare perfettamente un recente concept della Lamborghini. Andiamo a scoprire i segreti di un progetto che ci lascia senza parole.

Al giorno d’oggi, la Ferrari realizza annualmente un numero di auto notevole per quella che è la sua storia. Da qui al 2030, verranno svelati ben venti nuovi modelli, con l’obiettivo di produrne il 40% ibridi, il 40% termici ed il restante 20% elettrici. All’inizio del 2025 vedremo le prime immagini della prima BEV della storia del Cavallino, una novità assoluta che in molti potrebbero però non gradire.

La Ferrari ha deciso di abbracciare più progetti, con l’obiettivo di ampliare ancor di più il proprio giro di vendite, in quello che è un momento molto positivo sul fronte commerciale. Nelle prossime righe, vi proporremo un modello a dir poco incredibile, che ricorda un concept della Lamborghini. Dobbiamo specificare, per onore di cronaca, che non si tratta di un modello vero e proprio, ma di un render che è stato realizzato da un appassionato. Andiamo alla scoperta di questo gioiellino.

Ferrari, ecco la Tollerano che ricorda la Lamborghini Lanzador

Sulla pagina Instagram “tedoradze.giorgi“, è stato mostrato un render della Ferrari Tolfetano, vale a dire un crossover però con motore termico, come si può comprendere dai quattro terminali di scarico che emergono al posteriore, due per lato. Il look è davvero molto interessante, con delle pinze dei freni gialle in bella vista, ed anche un’altezza da terra che garantisce buone prestazioni anche in condizioni di off-road. Insomma, un vero e proprio mostro della strada, che appare ancor più avventuriero, nello stile, rispetto al SUV Purosangue.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgi Tedoradze (@tedoradze.giorgi)

Dando un’occhiata a questa immagini, è possibile comprendere le diverse somiglianze tra la Ferrari Tolfetano e la Lamborghini Lanzador, vale a dire il crossover elettrico che la casa del Toro ha svelato due anni fa. La Lanzador è una Concept Car, ovvero un modello non prodotto per la produzione in serie, ma che potrebbe essere la base per il primo modello ad emissioni zero del marchio di Sant’Agata Bolognese. La Tolfetano, come si può vedere in questo scatto, è sicuramente un progetto che potrebbe dettare legge sul mercato, ma vedremo se arriverà o meno in futuro.