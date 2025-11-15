MotoGP, rivelazione spiazzante su Marc Marquez: a rischio il dominio Ducati

La supremazia di Marc Marquez è risultata determinante per la Casa di Borgo Panigale nel campionato 2025 di MotoGP. La sua assenza a Valencia avrà un peso specifico notevole in chiave futura.

Marc Marquez è stato l’uomo in più del team factory Ducati nel 2025. La Casa di Borgo Panigale aveva ampia scelta al termine della scorsa annata. Avrebbe potuto promuovere il più giovane Jorge Martin, campione del mondo nel team Pramac, oppure tenersi l’italiano Bastianini, ma ha scelto giustamente di affidarsi a una leggenda, un campionissimo capace di fare la differenza in ogni condizione, nonostante tutti i problemi fisici accusati.

L’ex alfiere di punta della Honda HRC è andato oltre le aspettative, riuscendo a vincere con costanza sin dalla prima tappa. Il feeling con la Ducati Desmosedici GP25 è stato trovato nei test di Malesia prima dello start stagionale ed è cresciuto nel corso dei mesi, grazie a sviluppi mirati. La Rossa nelle mani del catalano è diventata un’arma infernale. Marc ha vinto 7 GP di fila, nuovo record per la Casa emiliana, annichilendo Pecco Bagnaia e tutti gli altri rivali.

Il titolo mondiale è sopraggiunto con una facilità sorprendente già nella tappa di Motegi. La settimana successiva Marc Marquez si è infortunato a causa di una entrata kamikaze di Marco Bezzecchi nella tappa di Mandalika. Si è dovuto operare alla scapola destra e tornerà direttamente nella prossima stagione. L’assenza nei GP conclusivi del calendario non ha avuto un peso, ma il suo mancato feedback nei test di fine anno sul tracciato di Riccardo Tormo della comunità valenciana avrà un impatto.

L’ammissione di Dall’Igna su Marc Marquez

“L’assenza di Marquez a Valencia è sicuramente un problema per lo sviluppo della moto, non un problema per competere nell’ultima gara. Avevamo programmato le ultime cinque gare per fare un po’ di sviluppo, per provare cose nuove che non abbiamo potuto fare durante la stagione perché nessuno voleva apportare modifiche radicali alla moto. Ma questo avrebbe potuto essere importante per la GP26 perché i motori della GP25 e della GP24 sono assolutamente identici”, ha annunciato il direttore tecnico come riportato su Motosan.es.

“Non credo che ci saranno grandi rivoluzioni. Soprattutto in termini di aerodinamica, ma anche in termini di design del telaio, potrebbero esserci alcune modifiche ai componenti attuali. Questa moto uscirà di produzione alla fine del 2026 quindi tutto ciò che verrà sviluppato, soprattutto in termini di aerodinamica, dovrà essere abbandonato nel 2027″, ha concluso Dall’Igna.