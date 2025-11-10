Marc Marquez vince anche quando è infortunato: si porta a casa un altro trofeo

Il 9 volte campione del mondo, Marc Marquez, può vantare un altro primato in stagione sebbene abbia chiuso anticipatamente il campionato 2025 per un infortunio alla scapola destra.

Marc Marquez ha demolito una serie di record in questa annata, diventando uno dei piloti più titolati della storia del motociclismo. Ha raggiunto quota 9 riconoscimenti iridati, grazie a una cavalcata senza sbavature in sella alla Ducati Desmosedici GP25. A differenza di Bagnaia il centauro catalano non ha mai avuto problemi a domare la cavalleria della Rossa, inanellando risultati impressionanti. Dopo aver celebrato il titolo a Motegi, l’ex alfiere di punta della Honda è crollato al suolo dopo un colpo violentissimo subito dall’Aprilia di Marco Bezzecchi.

A Mandalika si è consumato l’ennesimo dramma con Marc nella ghiaia a reggersi quella spalla destra già tormentata da 4 operazioni precedenti alla spalla destra. Un problema dietro l’altro che ha condizionato l’ultima fase del numero 93 in HRC. Il crash tra Bezzecchi e Marquez ha determinato un’altra operazione alla spalla destra per il campione in carica. Nonostante sia fermo ai box negli ultimi GP, il fuoriclasse si è portato a casa un altro incredibile primato.

Ennesimo premio per Marc Marquez

Lo spagnolo ha conquistato il BMW M Award 2025 dopo la caduta di Alex Marquez nel Q2 a Portimao. Quest’ultimo ha mancato la chance di siglare la pole o concludere con due seconde posizioni in griglia. Si è rifatto poi con il successo nella SR e un bel secondo posto nel GP di Portimao, ma non è riuscito a battere il primato di Marc Marquez per le partenze al palo.

Marc Marquez ha così vinto il BMW M Award 2025, diventando il primo pilota in MotoGP a vincerlo otto volte. Lo spagnolo ha dovuto assistere al suo personale successo dal divano di casa. Con Marc Marquez a quota 351 punti e una sola gara rimasta, Alex ha totalizzato solo 323 dopo il quinto tempo a Portimao. Non basterebbe una pole position a Valencia. Marc si presenterà sul tracciato spagnolo per ritirare il suo premio. Si tratta di una BMW M2 CS Blue Metallic, un’edizione limitata con motore a 6 cilindri in linea e tecnologia M TwinPower Turbo. Il motore eroga 530 CV di puro godimento. L’auto bavarese accelera da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi. Questa BMW è stata presentata ufficialmente durante il Gran Premio d’Olanda ad Assen, lasciando piloti e appassionati a bocca aperta.