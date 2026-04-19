Mercedes domina e accende la sfida: Antonelli sorprende, Russell sotto pressione

La stagione 2026 di Formula 1 si è aperta con un chiaro verdetto: la Mercedes è la monoposto da battere. Le prime tre gare hanno evidenziato una superiorità tecnica netta delle W17, tanto da restringere – almeno per ora – la corsa al titolo mondiale a una sfida tutta interna tra Andrea Kimi Antonelli e George Russell.

Eppure, ciò che sta realmente sorprendendo non è solo il dominio del team di Brackley, ma il modo in cui si sta sviluppando il confronto tra i due piloti.

Antonelli rompe gli equilibri: il rookie che non ha paura

Alla vigilia del campionato, molti addetti ai lavori erano convinti che Russell avrebbe facilmente avuto la meglio sul giovane compagno di squadra. Invece, la pista ha raccontato una storia diversa: in due dei tre Gran Premi disputati, è stato Antonelli a imporsi sia in qualifica che in gara.

Il talento bolognese, oltre alla velocità pura, sta guadagnando anche qualcosa di più sottile ma altrettanto decisivo: la fiducia interna del team. Meccanici e ingegneri sembrano vedere in lui una figura centrale per il futuro, quasi un “protetto”, un elemento che potrebbe pesare anche sul piano psicologico in una lotta interna così serrata.

Russell sotto esame: vincere per restare al centro del progetto

Secondo l’ex pilota Johnny Herbert, oggi opinionista, la situazione è delicata per Russell. Il britannico si trova a dover gestire non solo la pressione della pista, ma anche quella legata al proprio ruolo nel team.

“George ha un contratto di un solo anno”, ha sottolineato Herbert, evidenziando come la percezione di un favore nei confronti di Antonelli e le voci su possibili cambiamenti futuri possano complicare ulteriormente il quadro.

La soluzione? Una sola: vincere. Russell è chiamato a reagire, a dimostrare di essere ancora il punto di riferimento della squadra. Per farlo dovrà evitare errori come quelli già visti nelle prime gare e costruire fiducia all’interno del team.

Herbert è chiaro: la risposta deve arrivare in pista, ma anche nella gestione del proprio “ecosistema” interno. Solo così Russell potrà ribaltare una situazione che, al momento, sembra pendere dalla parte del giovane compagno.

Con una Mercedes dominante e due piloti separati da equilibri sempre più sottili, la stagione 2026 promette una battaglia interna intensa. E, forse, proprio questa rivalità potrebbe diventare il vero spettacolo del mondiale.