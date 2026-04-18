Mercedes trema (un po’): dominio in discussione mentre Verstappen agita la Formula 1

C’è voglia di Formula 1. Il calendario rallentato, complice la cancellazione dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, ha lasciato un vuoto che pesa nel paddock. L’attenzione ora è tutta rivolta a Miami, dove si inizierà a capire davvero chi detterà il passo nella stagione.

Nel frattempo, però, il dominio Mercedes continua a essere il tema centrale. Il team guidato dalla coppia Kimi Antonelli–George Russell resta il riferimento assoluto, ma qualche ombra inizia a emergere.

Il caso Mercedes: dominio sì, ma con crepe

La scuderia tedesca ha monopolizzato le prime posizioni, ma ha incassato un colpo significativo: la FIA ha dichiarato illegale il sistema utilizzato in qualifica per la gestione della potenza elettrica. Un dettaglio tecnico che potrebbe cambiare gli equilibri, soprattutto sul giro secco.

Nonostante questo, Mercedes resta la squadra da battere. Tuttavia, il clima non è più quello di totale invincibilità. La sensazione è che il margine sugli avversari possa ridursi già nelle prossime gare.

Nel frattempo, anche fuori dalla pista si respira tensione. Max Verstappen, figura centrale della F1 moderna, ha espresso dubbi sul futuro e sul regolamento attuale. Parole che non sono passate inosservate.

George Russell ha risposto con lucidità: la Formula 1, secondo lui, resta più grande di qualsiasi pilota. Ha riconosciuto il valore di Verstappen, ma ha anche sottolineato come certe frustrazioni nascano quando non si è più al vertice. Un messaggio chiaro, che fotografa bene il momento del campione olandese.

Russell tra ambizione e realismo

Se Mercedes domina, la lotta interna è tutt’altro che chiusa. George Russell si gioca tutto, consapevole di essere in uno dei momenti chiave della carriera.

Pur partendo forte, ha dovuto fare i conti con un Antonelli in grande forma. Eppure il britannico mantiene un approccio lucido: niente ossessione per il titolo, ma focus totale su prestazioni e crescita.

“È una stagione lunga”, il suo mantra. L’obiettivo è massimizzare ogni risultato senza farsi distrarre da classifiche premature.

Allo stesso tempo, Russell non si illude: il vantaggio Mercedes non durerà per sempre. Ferrari, McLaren e gli altri team sono pronti a ridurre il gap. La concorrenza è destinata ad aumentare, soprattutto con possibili modifiche regolamentari già in discussione.

Tra i temi caldi ci sono la gestione della velocità in qualifica e le differenze di passo tra le monoposto, aspetti su cui la FIA sta lavorando per garantire maggiore equilibrio e sicurezza.

In questo scenario, Mercedes resta favorita, ma la sensazione è chiara: la stagione 2026 potrebbe essere molto più aperta di quanto sembri. E Miami sarà il primo vero banco di prova.