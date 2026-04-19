MotoGP, Márquez pronto al riscatto: Jerez può cambiare tutto per Ducati

Márquez torna a Jerez tra dubbi fisici e ambizioni di titolo: Ducati cerca il riscatto contro una Aprilia sempre più dominante.

La MotoGP si prepara a riaccendere i motori in Europa e, con il Gran Premio di Spagna a Jerez, torna anche la speranza per i tifosi di Marc Márquez. Il nove volte campione del mondo, reduce da un inizio di stagione complicato, è pronto a rimettersi in gioco in quello che storicamente rappresenta un vero spartiacque del campionato.

Dopo il rinvio della tappa in Qatar, il circus riparte dalla pista andalusa, dove il pilota spagnolo ha già trionfato tre volte in carriera. Ma questa volta il contesto è diverso: Márquez arriva con qualche incognita fisica e una Ducati che, rispetto alle stagioni precedenti, sembra aver perso parte del suo dominio.

Márquez verso Jerez: segnali positivi sul recupero

Nonostante le difficoltà, nel box Ducati filtra ottimismo. Gigi Dall’Igna, mente tecnica della casa di Borgo Panigale, è fiducioso sulle condizioni del suo pilota di punta. Dopo l’infortunio che lo ha costretto a saltare cinque gare, Márquez è in fase di recupero e potrebbe presentarsi a Jerez in piena forma.

Il ritardo in classifica è significativo: lo spagnolo si trova a 36 punti dal leader Marco Bezzecchi, protagonista di un avvio di stagione praticamente perfetto. Tuttavia, il campionato è ancora lungo e Jerez rappresenta una grande occasione per invertire la rotta.

Accanto a Márquez, anche Pecco Bagnaia sembra attraversare un momento positivo, mostrando lucidità e continuità. Ducati punta quindi sulla solidità della sua coppia per rilanciare l’assalto al vertice.

Ducati in difficoltà: Aprilia detta il ritmo

Se da un lato cresce la fiducia sul piano fisico, dall’altro emergono criticità tecniche. La Ducati, punto di riferimento nelle ultime stagioni, sta pagando gli effetti del nuovo sistema di concessioni, che ha contribuito a riequilibrare le prestazioni in pista.

A beneficiarne è stata soprattutto Aprilia, ora protagonista assoluta del campionato. La casa di Noale ha fatto un salto di qualità evidente, mettendo in difficoltà la concorrenza e lasciando poche occasioni agli avversari, fatta eccezione per alcune performance isolate.

Secondo Dall’Igna, la Desmosedici ha perso qualcosa in termini di stabilità e percorrenza in curva, aspetti che diventano ancora più evidenti quando un pilota come Márquez non è al massimo della condizione. Per questo motivo, il team è già al lavoro su aggiornamenti e soluzioni tecniche da testare proprio a Jerez.

L’obiettivo è chiaro: tornare a essere il punto di riferimento della MotoGP. E il circuito spagnolo potrebbe essere il teatro ideale per iniziare questa rincorsa.

Negli ultimi anni, infatti, Ducati ha costruito un vero dominio su questa pista, conquistando tutte le vittorie dal 2021 a oggi. Un trend che il team italiano vuole assolutamente proseguire, sfruttando anche il calore del pubblico spagnolo per rilanciare le ambizioni di Márquez.

Jerez, dunque, non sarà solo una gara: sarà un banco di prova decisivo per capire se Ducati e Márquez possono davvero riaprire il campionato.