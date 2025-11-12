La FIAT ora svende il modello più amato: l’icona Made in Italy a meno di 10.000 euro

La Casa torinese ha scelto di vendere a qualsiasi costo, anche perdendo margine. Promo da sogno per la city car più amata della FIAT.

Gli anni ’80 e ’90 in Italia sono stati contraddistinti dall’utilitaria delle utilitarie di Casa FIAT, la Panda. Auto rivoluzionaria per i suoi tempi che ha messo alla guida milioni di italiani e non solo. Il concetto di citycar spartana, pratica ed essenziale, comoda nell’ utilizzo di tutti i giorni, sempre pronta all’uso duro e puro è nata alle nostre latitudini con la Panda.

Regina delle nevi, una capretta pronta ad arrampicarsi su Alpi ed Appennini in vetta nella sua versione 4×4, generazione dopo generazione ha trovato sempre spazio nel cuore degli italiani piazzandosi in cima alle vendite grazie alle sue caratteristiche inconfondibili e la sua linea squadrata senza tempo. Offerta con diverse alimentazioni la vecchia Panda, lascia il testimone a Pandina, che eredita tutta la classe dell’urban city, forte del suo passato e delle sue doti da mezzo da città.

In un mercato dove le auto crescono per dimensioni Pandina non tradisce il suo spirito, con una lunghezza da 365 cm, una larghezza da 164 cm e un’altezza da 155 cm, il che le permette di essere omologata sia per quattro che per cinque persone. La Casa torinese ha deciso di puntare sul motore ibrido, con un Mild Hybrid 3 cilindri da 999 di cilindrata e che sprigiona un massimo di 70 cavalli.

La promo della Fiat Panda

Cavalli sufficienti per tirarsi fuori anche da strade fangose o innevate. Il peso piuma dell’auto consente manovre da vera fuoristrada sulla neve fresca. Naturalmente non si può pretendere troppo nei lunghi tragitti o passaggi in autostrada, il suo picco massimo di velocità è di 164 km/h, con i consumi che si stanziano in questo caso sui 5 litri ogni 100 km.

Il prezzo di partenza sarebbe di 15.900 euro, ma c’ è una bella notizia per tutti coloro che hanno accarezzato l’idea di dell’acquisto di una piccola auto totale: fino al 26 novembre in fatti la Pandina avrà un prezzo che partirà da 9.950 euro, il tutto legato al finanziamento Stellantis e alla rottamazione di un veicolo massimo Euro2. Occorrerà pagare un anticipo di soli 778 euro, per poi passare a 34 rate mensili da 129 euro l’una, con TAN dell’8,75% e TAEG dell’11,95%. Al termine di questo periodo scatterà la maxi rata finale dal valore di 8048 euro.