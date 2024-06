FIAT, sai quanto costerà la Pandina? Emergono le prime indiscrezioni

La FIAT ha presentato la nuova Pandina lo scorso febbraio, e presto sarà in vendita. Andiamo a scoprire quello che sarà il suo prezzo.

Nel mese di febbraio, la FIAT ha tolto i veli alla nuova Pandina, che è stata presentata come la Panda più tecnologica di sempre. Di fatto, si tratta di un’evoluzione della citycar più amata dagli italiani, la vettura più venduta nel nostro paese da ormai 12 anni, e che sarà dotata di tutti i sistemi di sicurezza più decenti. Essa sarà così conforme a tutte le richieste fatte dall’Unione Europea, che proprio dal 2024 ha inasprito e non poco le dotazioni di sicurezza che dovranno avere le vetture.

La produzione avverrà a Pomigliano d’Arco anche nei prossimi anni, una buona notizia, che la differenzia dalla Panda B-SUV che svelata a luglio e che sarà anche elettrica, la quale verrà costruita, invece, in Serbia, nello stabilimento di Kragujevac. La FIAT ha dunque deciso di dare un futuro alla citycar ribattezzandola Pandina, e sino a questo momento, non erano ancora trapelati i prezzi di questa vettura. Ora è emersa finalmente qualche notizia in merito.

FIAT, svelato il prezzo della nuova Pandina

Sul sito web “Autoeveryeye.it“, gli allestimenti della nuova FIAT Pandina saranno tre, ovvero Classic, Classic con Pack City e Pandina. Si tratta di un’offerta del tutto nuova, che prevede dei prezzi tutto sommato in linea con la versione attuale, anche se si può notare un lieve rialzo, che è legato anche alle tante dotazioni di sicurezza che sono state aggiunte sul nuovo modello.

Entrando nel dettaglio dei prezzi, la Classic sarà la più economica partendo da 15.900 euro, con l’allestimento che comprende sensori di parcheggio posteriori, con quadro strumenti digitale da 7 pollici, ADAS e sedili con logo Pandina, oltre che volante aggiornato e senigrafia Pandina sel terzo vetro laterale posteriore. Di certo, rispetto alla Panda attuale sono tanti i passi in avanti, ma per gli allestimenti migliori, occorrerà spendere qualcosa in più.

La FIAT Pandina Classic con Park City verrà 16.550 euro, mentre l’allestimento Pandina richiederà ben 18.900 euro. La prima prevede comandi al volante e Cruise Control, ma anche con specchi regolabili e sedili riscaldabili elettronicamente, oltre che sedile di guida che può essere regolato in altezza. La Pandina prevede invece i sedili in Sequal con logo Pandina, scritte Pandina sulle fasce paracolpi laterali, radio Uconnect da 7 pollici con DAB e molto altro ancora. Presto sarà disponibile in tutti i concessionari.