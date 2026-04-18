Marc Márquez si racconta: “Non so se sarà la mia ultima stagione”

La storia di Marc Márquez non è più solo quella di un fuoriclasse capace di dominare la MotoGP. Oggi è il racconto di un uomo che ha dovuto fare i conti con limiti, dolore e scelte difficili. Nelle sue recenti dichiarazioni, il pilota spagnolo ha mostrato un lato più intimo, lontano dall’immagine del campione invincibile.

“Non ho dipendenza dalla moto, ma dalla competizione”

Márquez parte da un concetto chiave che ridefinisce la sua carriera: “Non ho una dipendenza dal motociclismo, ma ho una dipendenza dalla competizione, dalla vittoria”. Non è la moto in sé a motivarlo, ma il contesto competitivo, la sfida continua contro sé stesso e gli avversari.

Questo spiega anche il suo rapporto con i test, vissuti quasi con distacco: “Nei test mi annoiavo”, ammette, sottolineando come solo il weekend di gara riesca davvero ad accenderlo. “Un weekend è diverso, è più intenso… sei più impaziente di arrivare al prossimo”.

Il punto di rottura: “Ha senso continuare?”

Il percorso cambia radicalmente dopo gli infortuni. Márquez non nasconde il momento più difficile della sua carriera: “È uno dei pochi momenti in cui ti chiedi: ha senso continuare o no? La sofferenza ha senso o no?”.

Il 2022 segna il culmine della crisi. Dolore al braccio, cadute e problemi alla vista trasformano la sua quotidianità: “Non potevi guidare un’auto, non eri autonomo… non riuscivo a prendere una borsa della spesa e metterla sul tavolo”. Una condizione che lo porta a fermarsi: “Ho detto: dobbiamo fermarci perché alla fine mi farò davvero male”.

Da lì nasce una nuova consapevolezza: “Ho capito che la moto è importante, ma la vita va avanti”.

La scelta: lasciare tutto per tornare competitivo

Arriva poi il momento delle decisioni. Dopo anni nello stesso ambiente, Márquez si trova davanti a un bivio: “Usciamo dalla nostra zona di comfort o continuiamo rischiando di scottarci”.

Lasciare Honda non è stato semplice: “Ciò che mi ha frenato di più è stato il cuore, dopo dieci anni con le stesse persone”. Ma alla fine prevale la sua natura: “Abbiamo deciso di uscire dalla zona di comfort… dare priorità a ciò che è meglio sportivamente”.

Il suo obiettivo è chiaro: “Per darmi la moto che vince, voglio vedere di cosa sono capace”.

Nuovi limiti e nuovi dubbi

Dopo gli infortuni, anche le certezze cambiano. Márquez lo ammette senza filtri: “Dubitavo di poter andare di nuovo veloce. So che non ho più il braccio come prima”.

Per questo ha dovuto reinventarsi: “Non confrontare il mio lato sinistro con il destro, ottieni il 100% da ciascuno”. Una nuova filosofia che accetta anche il calo di rendimento: “Dopo un infortunio il tuo 100% diminuisce, ma non sai quanto”.

Talento, lavoro e “follia controllata”

Il campione spagnolo smonta anche il mito del talento: “Con il solo talento non si arriva da nessuna parte”. La chiave è un mix di fattori: talento, lavoro e ambiente.

E poi c’è il rischio, da sempre parte del suo stile: “Non vince chi è il più pazzo, ma chi usa meglio la follia”.

Paura, pressione e il peso della carriera

Le cadute lasciano segni anche nella mente: “Una curva dove sei caduto… la prima sessione è difficile da superare”. Ogni circuito ha un impatto emotivo diverso, tra sensazioni positive e ricordi negativi.

A questo si aggiunge la pressione mediatica: “Una delle cose più stancanti è l’esposizione… non puoi fare nulla che non venga amplificato”.

Il ruolo di Álex e uno sguardo al futuro

Fondamentale il supporto del fratello Álex: “È mio fratello, il mio migliore amico, il mio miglior collega”. Un rapporto che va oltre la rivalità: “Spesso sono più felice quando vince lui che quando vinco io”.

Guardando avanti, Márquez non nasconde l’incertezza: “Finirò la mia carriera sportiva prima per il mio corpo che per la mia mentalità”. E poi la frase che più colpisce: “Non so se questa sarà la mia ultima stagione”.

Una dichiarazione che pesa, ma che racconta perfettamente il momento che sta vivendo. Márquez non è più solo il pilota che sfida il limite: è un atleta che ha imparato a convivere con esso, senza smettere di inseguire la vittoria.