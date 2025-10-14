F1, messaggio eloquente alla Ferrari: l’ex campione ammette tutto su Vasseur e Leclerc

Charles Leclerc pare essere in discussione e sull’argomento si è esposto la leggenda dell’automobilismo, Mario Andretti.

La Ferrari ha fallito miseramente l’appuntamento con la gloria nel 2025. Erano stati fatti grandi investimenti per portare Lewis Hamilton nel box rosso, ma è stato tutto inutile. Senza una monoposto competitiva la Scuderia non ha potuto fare la differenza in pista, non raccogliendo nemmeno una vittoria. Gli unici podi son arrivati con Charles Leclerc in 5 occasioni.

La McLaren ha continuato la sua striscia di vittorie nel 2025, proprio come era finita l’annata scorsa ad Abu Dhabi. La vettura papaya ha saputo crescere con sviluppi mirati e ha dato la possibilità a Norris e Piastri di lottare per il titolo dopo quattro gloriosi anni targati Verstappen. Come può sentirsi Charles Leclerc in questo momento? Non c’è una idea chiara sul progetto 2026. I principali rivali coetanei hanno avuto maggiori chance di mettersi in luce.

Gli anni stanno passando e Leclerc ha collezionato appena 8 trionfi in 8 anni di F1. Chi sa come si vince nella massima categoria del Motorsport è Mario Andretti. Lui e suo fratello Aldo hanno cominciato a gareggiare in pista perché avevano visto Alberto Ascari. E’ nata così la passione per i motori, sebbene in famiglia non avessero nemmeno un’auto. A 14 anni Mario Andretti ebbe la possibilità di visitare Monza e si innamorò delle sfide automobilistiche.

L’opinione di Andretti sulla Ferrari e su Leclerc

Con 897 gare, 111 vittorie, 109 pole, l’italo-americano ha realizzato il suo sogno, riuscendo a conquistare il titolo mondiale in F1 nel 1978. “Io tifo molto per Leclerc, se davvero un giorno volesse cambiare squadra io alla Cadillac lo prenderei subito. La Ferrari è la Ferrari, e prima o poi ritorna. Sempre“, ha annunciato Andretti. Le parole raccolto al Festival dello Sport e raccolte da La Gazzetta dello Sport avranno un sapore amaro per Charles.

Alla domanda se ha un po’ perso la fiducia in Vasseur, Andretti ha risposto secco: “Sì”. Il team principal francese ha deluso le aspettative. La leggenda dei motori debutterà nella prossima stagione con Cadillac nel segno di Ferrari che garantirà le nuove Power Unit. Nell’abitacolo ci saranno Bottas e Perez.