Le lacrime di Lewis Hamilton: arriva la notizia che nessuno voleva sentire

Tragedia per Lewis Hamilton, con il britannico che deve farsi forza dopo ciò che è successo.

La stagione 2025 non è di certo quella che entra nella storia come la migliore della carriera di un mito vivente come Lewis Hamilton. Un campionissimo dentro e fuori dalla pista che ha dimostrato nei suoi anni in McLaren e Mercedes di essere uno dei più grandi della storia ed è un onore averlo visto, seppur a fine carriera e su di una monoposto non degna del suo valore, a Maranello.

Il solo arrivo di Hamilton aveva fatto impazzire di gioia il popolo ferrarista e alla fine è un duro colpo per tutti vedere le sue difficoltà con il Cavallino Rampante. Purtroppo però non è di certo questa la cosa peggiore che è successa al pilota in un anno che spera di cancellare il prima possibile.

Le difficoltà il pista si possono supere, ma la morte purtroppo è un qualcosa di irreversibile. Hamilton infatti era legatissimo al suo cane Roscoe, un bulldog che era diventato un eroe positivo del web, con i suoi video e la pagina privata che aveva conquistato 1,3 milioni di follower e aveva lasciato tutti con il fiato sospeso la notizia delle sue complicate condizioni di salute, ma ora è arrivata la peggiore delle notizie.

Se ne va Roscoe:” Portarti nella mia è stata la decisione migliore”

Purtroppo non ce l’ha fatta Roscoe, con Lewis Hamilton che ha annunciato tramite i propri canali social la morte del proprio cane. Una lettera commovente e che dimostra il vero amore che ha provato il pilota britannico nei confronti di quello che è diventato il suo più grande e leale amico, e solo chi ha nella propria vita un animale può capire.

“Dopo quattro giorni, combattendo con tutte le tue forse, ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita e dire addio a Roscoe. Non ha mai smesso di lottare, fino alla fine. Mi sento così grato e onorato di aver condiviso la mia vita con un’anima così bella, un angelo e un vero amico. Portare Roscoe nella mia vita è stata la decisione più bella migliore che abbia mai preso e conserverò per sempre i ricordi insieme a lui”.

Una lettera che non ha bisogno di commenti per la sua bellezza. Noi possiamo solo mandare un grande abbraccio a quello che, ancora una volta, si dimostra un uomo straordinario come Lewis Hamilton.