Zontes ZT368-E ETC: Il Nuovo Scooter di Media Cilindrata con Tecnologia Ride-by-Wire e Cruise Control

Uno scooter che non teme il freddo, che rende leggeri i tragitti di tutti i giorni e che porta nel segmento medio soluzioni da “grandi”: il nuovo Zontes ZT368-E ETC promette guida pulita, comodità sincera e una dose di tecnologia che fa la differenza quando la strada si allunga.

Arriva lo Zontes ZT368-E ETC e, fin dal primo sguardo, manda un segnale chiaro: qui si alza l’asticella. Parliamo di uno scooter di media cilindrata pensato per la vita reale. Traffico del mattino, tangenziali serali, pioggia improvvisa. Quel genere di percorso che non fa notizia, ma che definisce le nostre giornate.

Zontes è un marchio giovane, ma ha già mostrato di saper puntare su tecnologia e dotazioni ricche in fasce di prezzo accessibili. Qui insiste sulla sostanza: ciclistica concreta, sospensioni regolabili per adattarsi al carico e strade imperfette, una protezione aerodinamica studiata per i trasferimenti, e un’ergonomia che accoglie, non costringe. Al momento della stesura non ci sono dati tecnici completi ufficiali su potenza, peso e capienza del vano sella: li segnaliamo come non confermati. Ma il posizionamento resta chiaro.

Tecnologia al servizio di chi guida

Il cuore del progetto è l’ETC, l’Electronic Throttle Control: il cosiddetto ride-by-wire. Non è un vezzo. È un comando del gas elettronico che rende più precisa la risposta del motore e più fluida l’erogazione nelle ripartenze. Nei fatti vuol dire meno strattoni nel traffico, inserimenti più puliti in rotonda e consumi più regolari. Chi usa lo scooter ogni giorno capisce subito la differenza.

Accanto al ride-by-wire c’è il cruise control. Sì, su uno scooter medio: una mossa matura. Sulla tangenziale, tenere i 90 o i 100 costanti riduce fatica, migliora l’attenzione e stabilizza i consumi. È una funzione che, una volta provata, diventa naturale come alzare il parabrezza nella pioggia. Ci aspettiamo anche ABS a doppio canale e un pacchetto di aiuti alla guida in linea con la classe; la scheda ufficiale non è però ancora pubblica, quindi lo indichiamo come atteso, non confermato.

Comfort e dettagli da pendolare invernale

Zontes parla di “comfort invernale”. È una promessa interessante. La carenatura alta, il parabrezza ampio e i paramani sono scudi veri nelle mattine fredde. La presenza di manopole e sella riscaldate non è stata confermata, ma l’impostazione generale va in quella direzione: protezione dall’aria, posizione rilassata, pedane generose. Le sospensioni regolabili aiutano quando si viaggia con passeggero o baule pieno: la dinamica resta composta, lo sterrato leggero di periferia non spaventa. Il vano sottosella? Ci aspettiamo una capienza utile per l’uso quotidiano (uno integrale più accessori, tipico del segmento), ma attendiamo il dato ufficiale.

E poi c’è la vita vera: la frenata progressiva nelle discese bagnate, la ripartenza al verde con i guanti imbottiti, la coda che scorre quando la sella non ti stanca. Qui il valore non lo fanno i numeri, lo fa la somma di piccole attenzioni. Una strumentazione chiara con connettività di base, una presa USB ben posizionata, un comando gas morbido anche a freddo. Dettagli che rendono credibile uno scooter “di ogni giorno”.

Prezzi e arrivo sul nostro mercato? Non ci sono comunicazioni ufficiali per l’Italia al momento in cui scriviamo. Il quadro, però, è definito: uno scooter medio con ride-by-wire e cruise control, pensato per durare e per farci arrivare tranquilli, anche quando il vento taglia. In fondo, non è questo che chiediamo a un compagno di strada? Magari, una di queste mattine gelide, ci sorprenderemo a desiderare che il tragitto duri qualche chilometro in più.