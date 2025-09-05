F1, Max Verstappen e l’ipotesi ritiro anticipato: Red Bull Racing gelata

Max Verstappen ha parlato apertamente del suo futuro nel circus. Il quattro volte iridato, salvo clamorose sorprese, non seguirà le orme di Hamilton e Alonso.

Max verrà detronizzato da uno dei papaya boys al termine del campionato. Michael Schumacher rimarrà l’unico pilota nella storia della F1 ad aver vinto per 5 anni di fila. Un record che resisterà ancora molto a lungo. Vettel, Hamilton e Verstappen hanno fallito la possibilità nei loro lunghi domini di agganciare il Kaiser. Max ha vinto di due diverse ere ibride, dimostrando di essere uno dei piloti più forti di sempre.

Veloce, costante, letale nei sorpassi, con la maturazione definitiva il figlio d’arte di Jos è diventato un manico vero. La sua carriera è stata scandita dalla crescita della Red Bull Racing, fino a pochi anni fa un dream team. Nel giro di un anno la squadra anglo-austriaca ha perso il progettista Adrian Newey e il team principal Christian Horner. Tra scandali e polemiche la RB ha anche smesso di vincere. Max è stato affiancato da piloti che hanno fatto rimpiangere l’esperto Sergio Perez.

Verstappen è rimasto solo a gestire tutti i problemi di un’auto nervosa e con molte pecche. Se nel 2024 l’olandese si era confermato campione principalmente per l’inesperienza di Norris. In questa annata Oscar Piastri ha inanellato un ritmo costante, riuscendo a imporsi con regolarità. Poche sbavature che hanno segnato le ambizioni mondiali di Max. Nonostante un quadro molto poco chiaro sul futuro, il pilota ha scelto di rimanere per ora in Red Bull Racing. La prossima stagione risulterà decisiva con nuove PU e regole.

Il futuro di Verstappen

Max non ha intenzione di invecchiare nel circus, anzi sarebbe pronto in futuro a lasciare spazio ai giovani. Ad ESPN ha dichiarato: “Sono molto contento e orgoglioso di ciò che ho ottenuto finora, penso che questo sia già più di quanto avrei mai potuto sognare quando ho iniziato a correre. Forse non vincerò più un campionato, è un qualcosa che può succedere, ma non ci penso più di tanto”.

“Ho molti progetti legati alle corse, ma non credo che questo richieda necessariamente il mio coinvolgimento al 100% in futuro – ha spiegato il pilota divenuto già team manager nel GTWC – ovviamente, all’inizio, è fondamentale impostare tutto al meglio. Mi piacerebbe correre ancora dopo che mi ritirerò dalla F1, ma in realtà non mi dispiace nemmeno l’aspetto manageriale e vedere altri piloti gareggiare con la tua macchina, con il tuo team. Dipenderà anche da quanto sarò veloce, perché a un certo punto diventi più lento con l’età e allora forse è meglio lasciare spazio ai giovani, non voglio fare la figura dell’idiota”. Una frecciatina a Hamilton e Alonso che non stanno più ottenendo risultati di spessore nel circus? La sensazione è che Max sia molto più maturo della sua età.