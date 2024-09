Adrian Newey e il rifiuto alla Ferrari: dall’Inghilterra spunta tutta la verità

Dal Regno Unito arriva una grande novità sul caso di Adrian Newey. Nuove rivelazioni sul suo mancato accordo con la Ferrari.

Questa stagione è stata davvero ricca di terremoti in F1. Dopo lo scossone che ha portato in inverno Lewis Hamilton in Ferrari, ne sono arrivati tanti altri, ma uno dei più importanti è stato sicuramente quello di Adrian Newey. Il progettista britannico che ha battezzato praticamente quasi tutte le Red Bull che sin qui sono scese in pista in F1, ha deciso di lasciare il team austriaco.

Naturalmente tra le opzioni più interessanti per lui si è subito palesata la Ferrari. Sappiamo quanto in passato la Rossa abbia cercato di convincere il noto tecnico senza mai avere successo. Uno dei problemi insormontabili che si è sempre posto è stato quello della logistica. Newey, infatti, vuole restare nella sua Inghilterra e Ferrari è uno dei pochissimi team di F1 che non ha sedi lì e lavora a Maranello in Italia.

Adrian Newey: il motivo del suo no alla Ferrari

Secondo quanto riportato da Daily Mail, il progettista avrebbe scelto nuovamente di snobbare la Ferrari e avrebbe accettato un contratto da 20 milioni di sterline l’anno da parte di Aston Martin. Uno stipendio mostruoso, che oggi in F1 3/4 dei piloti presenti in griglia si sognano. Secondo la testata britannico, ci sarebbe stato anche un corteggiamento da parte dello stesso Hamilton, ansioso di poter guidare una vettura disegnata dal miglior progettista del mondo, ma a quanto pare il matrimonio non si è concretizzato.

A quanto pare a dare la spinta decisiva all’accordo con Aston Martin ci avrebbe pensato una visita fatta alla fabbrica del Marchio. Una nuova struttura da 200 milioni di sterline, assolutamente all’avanguardia. A quanto pare Newey sarebbe rimasto folgorato dalle infinite possibilità tecniche da poter adottare con il team di Stroll e la loro tecnologia.

Intanto Fernando Alonso può decisamente fregarsi le mani. Stroll, infatti, sta facendo le cose in grande. Oltre alla Honda in arrivo nel 2026 ci saranno anche Fallows dalla Red Bull e Cardile dalla Ferrari. Insomma l’Aston Martin punta a lottare per il titolo nei prossimi anni. Secondo il Daily Mail Newey avrebbe preferito il team britannico alla Ferrari anche perché farà più “rumore” qualora dovesse riuscire a vincere un Mondiale con una squadra che non l’ha mai vinto e che arriva da un’annata decisamente grigia.