F1 GP Olanda, Qualifiche: pole position strepitosa di Piastri, terza fila per le Ferrari

Continuano i problemi della Ferrari, già riscontrati nelle prime prove libere della tappa olandese. A Zandvoort Piastri e Norris partiranno dalla prima fila.

E’ subito parsa troppo marcata la differenza tra la McLaren e tutte le altre vetture in pista. La squadra papaya, sullo stretto tracciato di Zandvoort, ha fatto registrare una super partenza nelle prime prove libere. Lando Norris si è confermato anche nelle prove libere successive, stando sempre al comando. Oscar Piastri, leader della classifica, dovrà superarsi per tenere a bada il nativo di Bristol, già vincitore della scorsa edizione della tappa olandese.

La Ferrari, invece, ha avuto un venerdì terribile con difficoltà inaspettate. Sia Leclerc che Hamilton sono rimasti attardati. L’ex pilota della Mercedes si è reso protagonista anche di un testacoda in Curva-3, mentre Kimi Antonelli ha innescato una bandiera rossa rimanendo bloccato nella ghiaia all’esterno di Curva-9. Terminate le prove libere i piloti hanno fatto sul serio nelle qualifiche.

Nel Q1 c’è stato subito un colpo di scena. Lance Stroll è uscito di pista e la sua Aston Martin si è danneggiata. I papaya boys hanno subito fatto segnare dei crono spaventosi. Lando Norris ha marcato un 1’09″469, Piastri è secondo a 158 millesimi. Norris è tornato dalle vacanze ancora più determinato e con tanta voglia di stupire. Verstappen ha usato un treno di gomme usate, conservando le mescole nuove per le prossime sessioni o per la gara. Sono stati eliminati in Q1 Colapinto, Hulkenberg, Ocon, Bearman e Stroll.

Ferrari in affanno anche in Olanda

La SF-25 ha palesato i soliti problemi a Zandvoort. Tra una correzione e l’altra Leclerc ha visto una volpe in pista. I primi tentativi in Q2 dei ferraristi sono stati effettuati con gomma usata per centrare l’inglese in Q3 con un set di mescole nuove. Hamilton e Leclerc si sono qualificati senza problemi in top, ma a distanza importante dalle McLaren. Dentro anche entrambe le Racing Bulls di Lawson e Hadjar.

Eliminati Antonelli, Tsunoda, Bortoleto, Gasly e Albon. Male Antonelli che non ha superato il taglio, dimostrando ancora una volta la sua inesperienza. Nell’ultimo tentativo le McLaren si sono confermate al top con Piastri e Norris. Quest’ultimo non si è migliorato nel secondo tentativo e non si è migliorato nemmeno Piastri, l’australiano è in pole. Terzo Verstappen, davanti ad Hadjar. Ferrari in terza fila con Leclerc che ha la meglio su Hamilton per 50 millesimi. A domani per il via del Gran Premio d’Olanda.