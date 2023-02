I tifosi di Lando Norris impazziscono: per loro un “regalo” da brividi

Lando Norris è un pilota dal talento eccezionale e per questo motivo ha deciso di ampliare i propri orizzonti con una singolare iniziativa.

La F1 sta vivendo davvero un periodo d’oro nella propria storia, con tantissimi giovani piloti che stanno riuscendo a ottenere dei grandi risultati, pur non correndo per Scuderie di primo piano come la McLaren, con Lando Norris che ormai sta diventando però sempre più conosciuto.

Il talento del britannico infatti è ormai sotto gli occhi di tutti, con la possibilità di vederlo finalmente lottare per il titolo che è il sogno della maggior parte dei suoi tifosi e soprattutto con le grandi Scuderie che devono iniziare a fargli il filo.

Nel 2023 ci sarà l’addio alla Mercedes da parte di Lewis Hamilton, a meno che il sette volte campione del mondo non rinnovi all’ultimo istante, mentre la Ferrari potrebbe cambiare il pacchetto dei piloti nel 2024.

Questo dà così l’occasione a Lando Norris di poter aprirsi uno spiraglio in ottica futura con queste grandi realtà, ma intanto sta cercando di puntare sempre di più sulla propria immagine.

Lo sport ormai non può più limitarsi solamente alle imprese in pista, ma deve in qualche modo far parlare di sé anche sotto altri punti di vista e questo Lando lo sa benissimo, motivo per il quale ha dato il via al suo Store ufficiale.

Non si tratta infatti di una sezione all’interno dello Store della McLaren, ma in realtà è a tutti gli effetti uno “store.landonorris.com”, dove al suo interno potrete trovare qualsiasi accessorio e materiale direttamente collegato al pilota inglese.

Lui stesso si è fatto vedere sui suoi canali social per poter sponsorizzare alcuni suoi materiali, come per esempio il cappellino o la felpa.

In entrambi i casi era in bella mostra il suo nome “Lando Norris” scritto in corsivo, in modo tale non soltanto da far esaltare il proprio marchio, ma allo stesso tempo dando anche quel pizzico di eleganza inglese che con guasta mai.

Lando Norris e il suo Store: cosa si può trovare?

I britannici si sa che sono tra i popoli maggiormente attenti al modo di vestire e soprattutto fanno di tutto e di più per poter essere quanto più eleganti possibili.

Dando uno sguardo all’interno del suo Store possiamo notare come il merchandising legato al suo nome sia davvero sterminato, basti pensare che vi sono anche le calze con la scritta “Lando Norris”.

Sono tantissimi inoltre i modelli di felpe e di magliette, perché non a tutti piace lo stesso colore e come vengono messi e soprattutto a qualcuno potrebbe non piacere la scritta completa del pilota.

In certi casi infatti è meglio tagliarla corta e limitarsi alla sigla con “LN” che dà anche la possibilità di essere intrecciato e questo ha dato così l’occasione di creare ancora di più un marchio favoloso.

Naturalmente non poteva mancare nemmeno il portachiavi, quello che probabilmente è considerato come il gadget numero uno dalla maggior parte delle aziende, ma essendo uno sportivo a tutto tondo ha voluto dare anche il modo di mettere a disposizione una borraccia.

Insomma Lando Norris sta già pensando in grande e il suo obbiettivo è così quello di poter far crescere sempre di più il suo brand in questo momento, per poi dimostrare in pista, quando sarà messo nelle giuste condizioni, di poter lottare per il titolo Mondiale che tanto sogna.