Cosa è successo alla Ferrari di Leclerc? Spunta un nuovo problema sulla SF-25

Per Charles Leclerc non c’è pace. Dopo una splendida pole position in Ungheria, la prima all’Hungaroring, è arrivata la doccia fredda.

Il popolo ferrarista si era illuso di poter ammirare il primo trionfo di Charles Leclerc nel 2025. Il monegasco ha colto la grande occasione di partire dalla prima casella della griglia, grazie a una pole position da applausi. Le McLaren sono cresciute sulla distanza, e dopo un ottimo primo stint il monegasco è finito nella morsa strategica del team di Woking. La tattica a due soste non ha pagato e CL16 ha lamentato dei problemi tecnici che hanno indotto gli ingegneri a chiedergli di alzare il piede e risparmiare carburante. Alla fine il pilota dell’Academy del Cavallino è stato beffato anche da George Russell, chiudendo al quarto posto.

Il tracollo è cominciato dopo il secondo pit-stop, intorno al giro 50. La SF-25 ha iniziato a perdere circa due secondi al giro rispetto alle McLaren di Norris e Piastri. La rabbia del monegasco è esplosa via radio: “Questo è veramente frustrante, abbiamo perso tutta la competitività… Ora la macchina è inguidabile“. Poi, puntuale il pronostico sull’esito del Gran Premio: “Sarebbe un miracolo se finiamo sul podio”.

Al termine della gara, scuro in volto, il pilota a Sky Sport ha dichiarato: “Abbiamo avuto un problema al telaio dal quarantesimo giro, da quel momento in poi ero un passeggero. Negli ultimi 30 giri abbiamo preso 45 secondi, sono veramente deluso. Quando c’è un’opportunità bisogna prenderla, e oggi non lo abbiamo fatto. Per adesso non salvo niente“.

Il problema telaistico alla Ferrari SF-25 di Leclerc

Frederic Vasseur ha analizzato la questione da un punto di vista diverso: “Non so se ha avuto un problema al telaio. Ma sicuramente non dal 40° giro, dato che il problema lo abbiamo avuto dal terzo stint“. La Scuderia ha confermato l’avaria in un comunicato in cui vengono riportare le parole dei piloti. “Un problema di pressione delle gomme? Probabile, ma dobbiamo investigare. Nell’ultimo stint avevamo due secondi di distacco nel passo dalle McLaren, abbiamo perso totalmente la gara. È davvero deludente, fino a quel momento eravamo andati molto bene“, ha aggiunto il team principal francese.

La Ferrari aveva mostrato dei passi in avanti notevoli nel corso della prima fase di gara, ma poi un problema tecnico ha limitato la guida di Charles. Un assetto troppo basso che avrebbe imposto una gestione prudente per evitare l’eccessiva usura del fondo e una possibile squalifica. Questa rimane l’unica spiegazione logica e non sarebbe una novità in questa annata travagliata, ma farebbe sorgere delle domande anche sulla nuova soluzione posteriore portata a Spa. Lewis Hamilton, in crisi nera, ha concluso fuori dalla zona punti, al dodicesimo posto.