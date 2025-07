Lewis Hamilton ha rischiato tantissimo in Belgio: emerge una verità agghiacciante

Il 7 volte iridato, Lewis Hamilton, avrebbe anche potuto non concludere la tappa di Spa o subire una squalifica. Scopriamo il perché.

Vi sono rimonte che, con le giuste condizioni dell’asfalto, possono diventare epiche in pista. Non c’è teatro migliore di Spa per provare a recuperare posizioni in rapida successione sui saliscendi. Per Lewis è stata una scelta obbligata, dati gli errori in qualifica. La partenza alla pit-lane con il set-up da bagnato lo ha portato a lottare come un leone nella prima parte di GP. E’ risalito sino alla settima piazza, ma non ha potuto nulla contro Albon. La velocità di punta più alta sui rettilinei della Williams ha costretto il 44 a osservare il posteriore della monoposto della Williams.

Hamilton non si è trovato a meraviglia nello scorso fine settimana, a causa anche dell’unica sessione di prove libere. La Ferrari, con gli aggiornamenti sospensivi, avrebbe potuto scegliere un’altra tappa per testare la nuova soluzione. Lewis ha avuto un bloccaggio posteriore nella Sprint Qualifying e ha sbagliato anche nelle Qualifiche ufficiali per la tappa domenicale.

Il problema di Hamilton in Belgio

La Ferrari ha optato per un quantitativo inferiore di carburante sull’auto di Hamilton. Date le difficili condizioni atmosferiche e la partenza dietro la SC, si sono presi un rischio. Adami ha convinto l’ex alfiere di punta della Mercedes ad adottare questa strategia. I calcoli non stati precisissimi e si è rischiato di non finire il Gran Premio o di essere squalificati.

Al di là delle mappature ibride gestite tramite il comando SOC (State of Charge), è arrivata una richiesta particolare in merito al carburante. Lewis ha consumato tanto all’inizio ed è stato costretto a risparmiare quanto più combustibile possibile. Con il lift and coast hanno speso meno benzina nelle ultime battute per completare la gara. Hamilton è stato costretto ad alzare prima il piede dal pedale del gas per completare le curve. Si è scelto un lift and coast di almeno 100 metri per non rimanere a secco. La squadra modenese ha scelto meno carburante rispetto a Leclerc, che non ha fatto lift and coast nel GP. Anche per questo Lewis si è accontentato di passare la parte finale della gara alle spalle di Albon.