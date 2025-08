F1, Antonelli difeso da un campione del mondo: parole al miele per lui

In una fase molto complessa della sua giovane carriera in F1, Kimi Antonelli ha ascoltato delle dichiarazioni altisonanti da parte di un campione del mondo.

Il rookie più atteso del 2025 ha fallito l’appuntamento con la seduta di laurea nell’Università della Formula 1. A Spa-Francorchamps sono arrivati errori e lacrime, con un sedicesimo posto finale in gara. La Mercedes si aspettava di aver preso un pilota già pronto a sfidare i migliori driver del circus? La domanda è lecita perché, sul piano esperienziale, Kimi Antonelli è tra i debuttanti più inesperti della storia della F1. Era lecito aspettarsi una annata di rodaggio e anche di fallimenti.

In questa annata per il classe 2006 è arrivato un terzo posto a Montreal, in una domenica in cui la Mercedes ha vinto con Russell, e una pole nella Sprint Qualifying di Miami. I problemi veri sono arrivati sui tracciati storici europei dove Kimi ha cominciato a commettere diversi errori. Alcuni erano evitabili, altri sono stati la diretta conseguenza di un approccio non maturo. Kimi è acerbo ai massimi livelli, anche perché è stato catapultato in un ruolo che avrebbe fatto tremare le gambe anche a driver più navigati.

Sostituire Lewis Hamilton al volante della Mercedes sarebbe stata una missione difficile per tutti. Kimi ha accettato la sfida, dopo una annata in F2 piuttosto deludente, non riuscendosi mai a confrontare con il suo teammate. George Russell gli è sempre stato superiore, a prescindere dalle giornate negative della W16, ma era scontato. Sarebbe stato clamoroso il contrario.

La difesa di Rosberg ad Antonelli

Nico Rosberg ha osservato la crescita del bolognese nella sua Academy kart e, in una intervista a Sky UK, ha annunciato: “Kimi è sicuramente un talento generazionale, al livello di Verstappen e Hamilton. Lo ha dimostrato ovunque, dai kart in poi, ma conta anche la forma mentale. Quando ci sono errori di troppo e mancanza di ritmo, inizi a entrare in una spirale un po’ negativa, e lui è proprio lì in questo momento. È una situazione anche solo da guardare”.

“La Mercedes stessa è in una situazione difficile, ha avuto una riunione di emergenza ultimamente. Kimi era a soli tre decimi e mezzo da George Russell in qualifica, su un giro lunghissimo come quello di Spa: eppure, questo ha permesso a George di essere in terza fila, mentre Kimi era in fondo. È una situazione davvero difficile, perché se fossero entrambi sulla McLaren sarebbero primo e secondo in griglia, e questo aiuterebbe Kimi ad aumentare la fiducia in se stesso. Finire secondo o terzo in una gara come quella del Canada è fantastico per il morale se sei un pilota giovane, anche se il compagno di squadra vince”, ha chiosato il campione del mondo F1 2016.