Nico Rosberg, racconto inedito su Hamilton: incredibile quello che gli ha fatto

Nico Rosberg è stato tra i protagonisti del GP di Spagna di F1, viste alcune dichiarazioni sul passato con Lewis Hamilton.

Una delle rivalità più accese ed interessanti della F1 moderna è stata, senza alcun dubbio, quella che ha visto protagonisti Lewis Hamilton e Nico Rosberg, i quali si sono confrontati in Mercedes dal 2013 al 2016. All’epoca, infatti, il team di Brackley, che era rientrato nel 2010, decise subito di puntare sul figlio d’arte strappandolo alla Williams, ed affiancandogli Michael Schumacher.

Rosberg regalò alla Mercedes la prima vittoria e la pole position in Cina, nel 2012, ed Hamilton fu chiamato a rimpiazzare il Kaiser di Kerpen l’anno dopo. Dopo un 2013 in cui arrivarono alcune vittorie, ma comunque dominato dalla Red Bull di Sebastian Vettel, la F1 affrontò la rivoluzione tecnica più importante della propria storia, entrando nell’era ibrida.

Il debutto delle power unit mise le ali alle frecce d’argento, che iniziarono a dominare la scena. Il mondiale 2014 fu tiratissimo tra Hamilton e Rosberg, con il tedesco in testa al mondiale sino all’appuntamento di Singapore. Sir Lewis fece però la differenza nella fase finale, andandosi a prendere il secondo mondiale in carriera.

Il figlio di Keke subì un notevole contraccolpo psicologico, e nel 2015 non ci fu storia. Hamilton, infatti, chiuse i conti ad Austin, con ben tre gare di anticipo, dimostrandosi nettamente superiore al compagno di squadra. A quel punto, per Rosberg non sembravano esserci speranze, ma il 2016 cambiò tutto.

F1, Rosberg fa discutere parlando del passato

La F1 ci regalò una stagione tiratissima nel 2016, quando Nico Rosberg diede tutto sé stesso per provare a battere Lewis Hamilton. Le prime quattro gare videro il tedesco dominare la scena, mentre il campione del mondo in carica arrancava, tra errori e problemi tecnici sulla sua monoposto.

Il tedesco pareva avviato verso un titolo quasi certo, ma la reazione del nativo di Stevenage fu immediata. Eccezion fatta per il Gran Premio d’Europa corso a Baku, l’estate fu del tutto cannibalizzata da Sir Lewis, che dopo il GP di Ungheria riuscì addirittura a salire in testa al mondiale.

La reazione decisiva ci fu dal Belgio in poi, con il disastro di Sepang e la rottura della power unit sulla Mercedes in Malesia condannò definitivamente Hamilton, il quale dovette così cedere la vittoria iridata al compagno di squadra. Così facendo, Nico divenne il secondo figlio d’arte in F1 campione del mondo dopo Damon Hill, che emulò le imprese del padre.

Riguardo al successo mondiale di ormai 7 anni fa, Rosberg ha parlato ai microfoni di “SKY Sports F1 UK“, ricordando quello che accadde riguardo al suo trofeo di campione del mondo. Il tedesco ci ha dato un contributo molto interessante, visto che di questo episodio non ne sapevamo nulla.

Ecco le sue parole: “Quando vinsi il titolo nel 2016, ho potuto tenere il mio trofeo per una sola stagione. L’anno dopo, mi dissero che avrei dovuto consegnarlo ad Hamilton che aveva vinto nel 2017. Fu brutale, non è stato affatto bello, ma è così che funziona. Quando vinci il titolo mondiale, devi consegnare il trofeo a chi ti succede“.