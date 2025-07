F1 GP Belgio, Gara: Piastri piega Norris nella noia mortale di Spa, Leclerc strappa un gran podio

Sotto il diluvio di Spa-Francorchamps è tornata in azione la F1, con il trionfo di Oscar Piastri davanti a Lando Norris. Charles Leclerc chiude sul podio con un buon terzo posto, davanti a Verstappen. Settimo Lewis Hamilton in rimonta.

Un ennesimo, pessimo spot per la F1 è andato in scena oggi a Spa-Francorchamps, dove si è atteso oltre un’ora prima di dare il via per condizioni di pioggia. Nel Circus ormai non si corre più con il bagnato, a discapito dello spettacolo. Oscar Piastri ha vinto il Gran Premio del Belgio battendo Lando Norris, nel solito, noiosissimo dominio della McLaren. Il britannico, partito dalla pole position, si è fatto beffare al primo giro, ed ora si ritrova a -16 in classifica piloti. Troppi gli errori di Lando durante il tentativo di rimonta ad un Oscar decisamente più solido.

Le MCL39 sono state semplicemente inarrivabili anche sulla pista belga, dove non è accaduto sostanzialmente nulla per 44, eterni giri. Charles Leclerc si è preso un gran terzo posto al volante della Ferrari, resistendo per tutta la gara alla Red Bull di Max Verstappen, ormai fuori dai giochi definitivamente in chiave mondiale. Quinto George Russell al volante di una Mercedes non certo irresistibile, davanti ad un fantastico Alexander Albon con la Williams.

Settimo Lewis Hamilton, partito dai box, bravo a sfruttare l’assetto più carico sotto la pioggia per poi azzeccare la chiamata nel momento giusto per il passaggio alle stick. Ottava la Racing Bulls di Liam Lawson, davanti alla Kick Sauber di Gabriel Bortoleto ed all’Alpine di Pierre Gasly che ha completato la top ten. Disastroso il fine settimana di Andrea Kimi Antonelli, soltanto 16esimo ed adesso in crisi di risultati.

F1, più di un’ora di attesa prima di dare il via per la pioggia

La F1 offre uno spettacolo indecente a Spa-Francorchamps, ritardando di un’ora e mezza la partenza a causa di una pioggia non certo esagerata. Dopo 4 giri sotto Safety Car, si decide di andare in gara scattando con Rolling Start. Oscar Piastri si divora Lando Norris strappandogli il comando delle operazioni, una mazzata mondiale al compagno di squadra. Le McLaren impongono un passo insostenibile, mentre la Ferrari di Charles Leclerc fa da tappo su Max Verstappen, ma senza alcuna speranza di tenere il rimo dei due battistrada.

Lewis Hamilton recupera diverse posizioni in questa prima fase di gara, sfruttando l’assetto più carico adatto alle condizioni di umido. Bella battaglia tra Leclerc e Verstappen per il terzo posto, mentre le McLaren guadagnano oltre due secondi al giro. Il primo a montare le gomme stick, passando alle Medie, è proprio Hamilton, il quale recupera diverse posizioni. Leclerc si ferma il giro dopo ed i meccanici commettono un unsafe release, rischiando di creare un incidente con la Williams di Alexander Albon.

Non viene avviata, a sorpresa, nessuna investigazione, mentre Hamilton guadagna diverse posizioni con la sosta anticipata, ritrovandosi così in un’ottima settima piazza. Le McLaren allungano in maniera decisa, mentre Verstappen deve difendersi in diverse occasioni dalla Mercedes di George Russell, il quale ha un buon passo considerando quanto mostrato in qualifica. La gara è una noia mortale, come sempre più spesso accade in una F1 che ha perso la propria anima.

Disastrosa la prova di Andrea Kimi Antonelli, in grande difficoltà nelle retrovie e con grandi problemi nel superare la Haas di Esteban Ocon, il quale monta gomme molto più vecchie rispetto al pilota Mercedes. Piastri gestisce e vola a vincere davanti a Norris e ad un grande Leclerc. Verstappen è andato vicino al podio, ma si è dovuto arrendere al monegasco. Prossimo appuntamento a Budapest domenica prossima.