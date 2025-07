Nuovo proclamo di Vasseur in vista del prossimo GP: l’asso nella manica della Ferrari

La Ferrari SF-25 è arrivata al terzo posto in Belgio con Leclerc, ma dovrà dimostrare dei netti passi in avanti nella prossima sfida in Ungheria.

Frederic Vasseur aveva elogiato il lavoro dei tecnici di Maranello che erano riusciti a portare al tredicesimo atto del campionato una nuova sospensione posteriore. Il risultato? Un terzo posto frutto di un assetto scarico di Charles Leclerc, dopo errori ripetuti di Lewis Hamilton nel venerdì e nel sabato di Spa. Il menù era ricco con una doppia sfida, ma i fan si aspettavano una lotta al vertice con le McLaren. La Rossa, partita per lottare per il mondiale, non ha ancora ottenuto una singola vittoria in questa stagione.

Persino nel 2023 completamente dominato dalla Red Bull Racing una Ferrari, quella di Carlos Sainz, riuscì a salire sul primo gradino del podio. Hamilton è stato protagonista di una buona rimonta dalle retrovie, ma ha concluso settimo dietro la Williams di Albon. “Resto convinto che un assetto scarico ci avrebbe permesso di andare ancora più forte come ha dimostrato Leclerc, ma abbiamo caricato la vettura di Hamilton per recuperare il più in fretta possibile a inizio gara. Poi dietro ad Albon avremmo potuto correre anche la 24 ore di Spa, ma non avremmo potuto effettuare il sorpasso”, ha dichiarato il team principal della Ferrari in merito al mancato sorpasso al numero 23.

L’annuncio di Vasseur fa sognare i fan della Ferrari

Spa non era il luogo ideale per testare il nuovo pacchetto della SF-25. L’unica sessione di prove libere ha complicato i piani. “Abbiamo conquistato buoni punti con entrambe le macchine, venerdì sera eravamo dietro alla Red Bull e ieri invece siamo stati davanti confermandoci oggi”, ha ammesso il tecnico francese.

La Formula 1 tornerà protagonista nel prossimo weekend. Il circus si sposterà in Ungheria per il quattordicesimo atto della stagione. La McLaren ha un vantaggio abissale sulla Ferrari, tornata al secondo posto della classifica costruttori. “Qua sulla pista più lunga del calendario eravamo a tre decimi, il pacchetto ci ha fatto fare passi avanti e dobbiamo affinarlo. Vediamo come va in Ungheria che è una pista che dovrebbe adattarsi bene alla nostra vettura”, ha assicurato Frederic Vasseur ai microfoni di Sky. Sarà l’ultima spiaggia per la Casa modenese in una annata fin qui molto deludente.