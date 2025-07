Svolta Ferrari, in Belgio con la nuova sospensione: la SF-25 cambia volto

E’ l’ultima spiaggia per la Ferrari che si è presentata in Belgio con la nuova sospensione posteriore. Scopriamo nel dettaglio quali benefici può dare.

La Ferrari è arrivata a Spa-Francorchamps con la curiosità di capire se il nuovo pacchetto di aggiornamenti possa stravolgere in positivo le performance della SF-25. Sin qui la monoposto ad effetto suolo modenese ha fatto fatica a reggere il confronto con le competitor più accreditate. Nonostante l’ingaggio di Lewis Hamilton non sono ancora arrivate vittorie nei GP. Giunti al tredicesimo atto della stagione non c’è più un minuto da perdere.

I tecnici hanno approfittato delle scorse settimane per mettere a punto una nuova sospensione posteriore che, almeno in teoria, dovrebbe andare a risolvere i problemi di altezza da terra della SF-25. Il surriscaldamento delle gomme e l’equilibrio della vettura dovrebbero cambiare in virtù di un nuovo modo di concepire la guida sia nei curvoni veloci che nei tratti lenti dei circuiti. Spa rappresenta un test ideale perché alterna settori rapidissimi a parti piuttosto tecniche con decelerazioni brucianti.

Ferrari al test di Spa-Francorchamps

La novità principale riguarda il braccetto più avanzato del triangolo superiore della sospensione. I tecnici emiliani hanno cambiato il punto di attacco al cambio, posizionandolo più in basso. La nuova geometria dovrebbe avere dei risvolti positivi sui flussi diretti al retrotreno, rendendo più stabile la monoposto alle oscillazioni delle altezze da terra. Questo è quello che risulta visibile all’esterno, ma è probabile che si sia intervenuti anche sotto la scocca sui leveraggi interni e sulla meccanica del gruppo molle-ammortizzatori.

Se Leclerc e Hamilton avranno un miglior controllo della vettura lo capiranno nell’unica sessione di prove libere che vedrà protagoniste le Rosse. I correttivi sono stati limitati dagli ingombri della trasmissione, quindi è probabile che non ci sia uno stravolgimento epocale. Di conseguenza potrebbe trattarsi dell’ennesima illusione, ma lo capiremo nella doppia sfida che attende la SF-25 nel weekend. I 20 piloti migliori al mondo si sfideranno in una doppia gara. A Spa ci sarà la Sprint Race e il Gran Premio, togliendo ogni dubbio su chi risulterà più competitivo.