Lewis Hamilton umiliato da Verstappen: l’ex compagno di team ammette tutto

Un campione del mondo britannico dovrebbe considerare Lewis Hamilton il punto di riferimento, ma la verità è che Max Verstappen ha dimostrato di avere qualcosa in più.

Max Verstappen è più forte di Lewis Hamilton? E’ la domanda che si sono posti in tanti dopo il successo dell’olandese nel 2021. Il driver della Red Bull Racing, con un pizzico di fortuna nel GP di Abu Dhabi, riuscì a precedere il 7 volte iridato della Mercedes, conquistando il suo primo riconoscimento iridato. Da quel giorno il figlio d’arte di Jos è cresciuto sotto tutti gli aspetti, diventando il punto di riferimento in pista. Alla fine di questa annata potrebbe essere detronizzato, lasciando intatto il record di 5 titoli di fila di Michael Schumacher.

Lewis Hamilton ha scelto di lasciare la Mercedes per provare l’esperienza a Maranello. Ha trovato una Ferrari non competitiva e un ambiente ancora non pronto per lottare per il massimo risultato in pista. A Verstappen non è andata meglio. Dopo le dimissioni di Newey, a Milton Keynes si è registrato un crollo verticale, culminato con l’exit di Horner. La squadra anglo-austriaca non è riuscita a partorire una monoposto competitiva nel 2025. La RB21 ha conquistato due tappe, grazie principalmente alle capacità del numero 1. Nemmeno Verstappen può fare miracoli, ma su monoposto poco competitive riesce a mettere più in mostra le sue qualità rispetto a Hamilton. Quest’ultimo è più incline all’errore e alla lamentela.

L’ammissione di Jenson Button su Hamilton

Il campione del mondo 2009, Jenson Button, è stato compagno di squadra in McLaren del numero 44. Conosce pregi e difetti di Lewis. “Non ero, ovviamente, abbastanza arrogante e presuntuoso perché non ero bravo come Lewis. Lewis non lo è, sai, sono stato suo compagno di squadra per tre anni e il talento, la capacità naturale che ha è incredibile. Sai, a volte faceva fatica nelle prove, poi arrivavano le qualifiche e pensavo: ‘Ora ce l’ho, questa volta lo batterò’. E poi, bum, faceva un giro incredibile dal nulla. E non so da dove l’abbia tirato fuori. Quindi è estremamente talentuoso e ovviamente con la carriera che ha avuto, non sono sicuro che qualcuno batterà mai i suoi record. Ma, ripensandoci, sento che Max può fare di più con la macchina di chiunque altro“, ha annunciato Button nel podcast The Chris Moyles Show.

Max è “il pilota più completo di tutti i tempi. So che non ha vinto tanti campionati quanto Lewis, e penso che Lewis sia estremamente bravo, uno dei migliori al mondo, ma Max può fare cose con una macchina che nessun altro può fare”, ha spiegato l’ex driver della McLaren.