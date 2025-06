F1 GP Canada, Gara: Mercedes domina e regala un sogno ad Antonelli, Ferrari nella terra di nessuno

La tappa di Montreal è stata vinta da George Russell, davanti a Max Verstappen. E’ arrivato sul terzo gradino del podio l’italiano Kimi Antonelli.

Pronti, via e le Mercedes hanno subito dato spettacolo. Il poleman George Russell ha tenuto la testa, tenendo a bada Max Verstappen alla partenza. L’olandese ha messo nel mirino l’inglese del team guidato da Toto Wolff. Kimi Antonelli è riuscito a balzare in terza posizione, scalzando Oscar Piastri. Quest’ultimo si è lasciato sorprendere allo start, perdendo la terza piazza. L’australiano partiva anche con le gomme nuove dalla zona pulita, ma è stato beffato dalla manovra sull’esterno dell’italiano. Le McLaren non sono parse impeccabili come nelle tappe precedenti.

Le Ferrari sono scattate in modo regolare, ma senza il giusto spunto. Lewis dalla quinta posizione non è riuscito a impensierire i primi e Leclerc non è riuscito a infilarsi tra Alonso e Norris. La SF-25 non si è accesa né con Hamilton né con Leclerc. Il passo gara del 4 volte iridato della Red Bull Racing è stato migliore delle aspettative, ma inferiore alla Mercedes e ha scelto di rientrare al giro 13 per effettuare il pit-stop. Antonelli stava tentando l’attacco e la Red Bull Racing lo ha richiamato nel tentativo di scongiurare un sorpasso e montargli delle mescole hard nuove. George Russell è rientrato il giro dopo per evitare di subire l’undercut. Kimi ha comandato la gara per 1 giro prima di rientrare alle spalle di Max Verstappen.

Intanto, Lando Norris e Charles Leclerc sono riusciti a scavalcare Fernando Alonso. L’inglese della McLaren ha poi messo pressione a Lewis Hamilton. L’ex driver della Mercedes non è apparso in una condizione mentale positiva. Lewis ha montato le hard al giro 16. Tutti questi piloti, anticipando così tanto lo stop, sono costretti a una seconda sosta. Al giro 17 si è fermato Oscar Piastri rientrando alle spalle di Antonelli.

Torna grande la Mercedes

Le Mercedes hanno mostrato dei passi in avanti, mentre ci si aspettava una Ferrari più competitiva. Il grosso pacchetto di aggiornamenti arriverà a Silverstone. Leclerc si è fermato al giro 29, rimontando le mescole hard, costringendo il pilota a 2 soste. Al contrario Norris, il giro dopo, ha montato le mescole gialle. Max si è rifermato al giro 38, mettendo le gomme bianche e ritrovandosi in sesta posizione. Il monegasco avrebbe dovuto provare a fare una sola sosta.

Leclerc ha anche comandato per qualche giro il Gran Premio del Canada, nel momento in cui si sono fermati tutti i piloti che lo precedevano. E’ rientrato al giro 54, ripartendo in sesta posizione. Una strategia sbagliata, l’ennesima della Scuderia. La gara l’ha vinta Russell, davanti a Verstappen e Antonelli. Norris nel tentativo di superare Piastri ha concluso la sfida contro il muro. Il GP è finito sotto regime di SC.