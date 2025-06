F1 GP Canada, Qualifiche: Russell firma il capolavoro e batte Verstappen, disastro Leclerc

A Montreal la pole position è appannaggio di George Russell, autore di un giro capolavoro sulla gomma Media. Charles Leclerc commette un errore e partirà solo ottavo, quinto posto per Lewis Hamilton.

Per il secondo anno consecutivo, George Russell partirà dalla pole position nel Gran Premio del Canada, sfruttando, con un giro capolavoro, l’intuizione della Mercedes. Il britannico ha girato in 1’10”899 con gomma Media, scelta anche per Andrea Kimi Antonelli, che infatti ha artigliato un insperato quarto posto. Secondo Max Verstappen, mentre è solo terza la prima delle McLaren, quella di Oscar Piastri che ha invece puntato sulla gomma Soft, non rivelatasi la scelta migliore.

Ancora una volta, la Ferrari è rimasta a guardare, con Lewis Hamilton che tutto sommato ha fatto il suo, chiudendo al quinto posto, mentre Charles Leclerc è solo ottavo dopo aver commesso un errore nel giro decisivo. Il monegasco aveva fatto segnare il record nel primo settore, ma ha poi sbagliato una staccata ed è stato costretto ad abortire. Sesta l’Aston Martin di un brillante Fernando Alonso, mentre è solo settimo un Lando Norris in grave difficoltà. La Williams di Alexander Albon e la Racing Bulls di Isack Hadjar chiudono la top ten.

F1, malissimo Sainz e Gasly

Nel Q1 del Gran Premio del Canada c’è subito una bandiera rossa, provocata da un problema anomalo che colpisce la Williams di Alexander Albon. Il cofano motore della monoposto del thailandese si stacca sul rettilineo che porta all’ultima chicane, ma, approfittando dello stop al tempo, i meccanici riescono a rimediare al problema ed a rimandarlo in pista, permettendogli di passare il turno.

Tra gli ultimi, viene escluso per soli 7 millesimi Gabriel Bortoleto con la Kick Sauber, in un turno equilibrato e con tutti i piloti racchiusi in appena 8 decimi. Fuori anche Carlos Sainz, a causa anche dell’impeding di Isack Hadjar, che rischia ora una penalità. Disastro per Lance Stroll, fuori al volante dell’Aston Martin. A dividersi l’ultima fila la Racing Bulls di Liam Lawson e l’Alpine di un disastroso Pierre Gasly, addirittura in fondo al gruppo.

Il Q2 vede la Red Bull nuovamente fuori con Yuki Tsunoda, scalzato proprio sotto la bandiera a scacchi da un eccezionale Hadjar. Fuori anche Franco Colapinto, comunque bravo a portare un’Alpine in netta difficoltà molto vicino ai primi dieci. Niente da fare neanche per Nico Hulkenberg, che in ogni caso ha avuto la meglio sulla coppia dei piloti Haas, guidata da Oliver Bearman seguito da Esteban Ocon. Alle 20:00 di domani ora italiana la partenza della gara.