F1 GP Imola, Gara: torna a ruggire Verstappen, sfortuna Leclerc

Il settimo atto del campionato del mondo di F1 si è corso nell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Ha trionfato Max Verstappen, davanti a Norris e Piastri.

Allo spegnimento dei semafori il poleman Oscar Piastri ha, nei primi metri, tenuto alle spalle il 4 volte iridato Max Verstappen. L’olandese non si è tirato indietro e ha eseguito una staccata leggendaria per mettersi davanti all’australiano. In una Formula 1 dove la macchina conta più dell’uomo, si è visto il cuore di un fenomeno che, nonostante una RB21 non perfetta, ha dato tutto. L’australiano ha frenato in anticipo, ma il figlio d’arte di Jos ha completato un capolavoro.

Lewis Hamilton è partito con la gomma bianca, mentre Leclerc è scattato dalla undicesima posizione della griglia con le mescole medie, proprio come i piloti della top 10. Allo start i due driver della Scuderia modenese si sono trovati quasi appaiati. Charles è salito in nona posizione, superando Gasly che sotto pressione è andato fuori pista. Lewis si è incollato agli scarichi di Antonelli, lottando per l’undicesima posizione.

Nella prima parte di GP Max ha cercato di sbarazzarsi di Piastri. Alle spalle del leader della classifica, Russell e Norris si sono dati battaglia. Al nono giro Lando ha cercato uno spiraglio, ma l’inglese della Mercedes ha tenuto duro. Alla fine Russell è stato sopravanzato dal pilota della McLaren. Charles Leclerc si è fermato all’undicesimo giro e a ruota sono entrati Russell e Sainz per il primo cambio gomma. La strategia Ferrari è stata intelligente con un undercut a tutti. Leclerc è sbucato davanti ai diretti competitor. Piastri è stato penalizzato dalla strategia, con un pit stop lento e molto anticipato.

Bagarre per il podio a Imola

Leclerc sulle mescole dure ha trovato un ottimo ritmo, scavalcando i piloti in rapida successione. Norris ha effettuato la sosta al giro 29, poco prima dell’esposizione delle bandiere gialle. Virtual Safety Car per il DNF di Ocon e Max Verstappen si è fermato sotto regime agevolato. E’ andata male a Leclerc che ha perso tutto il vantaggio, dopo una pessima qualifica. Ha perso 4 posizioni a causa di un secondo pit stop, ricominciando da capo la rimonta. Idem Piastri che si è ritrovato in quarta posizione, dietro anche ad Albon. Il pilota della Williams è diventato preda facile dell’australiano che ha ottenuto una terza piazza.

A Hamilton è andata meglio di Leclerc e si è ritrovato in quinta posizione, dovendo gestire le mescole medie. Verstappen, invece, ha amministrato senza patemi un grande vantaggio su Lando Norris. A causa della SC per il DNF di Antonelli il gruppo si è ricompattato, ma Max non ha avuto problemi. Norris si è preso la seconda posizione con un bel sorpasso sul teammate. Leclerc ha chiuso sesto, alle spalle di Hamilton e Albon. Sessantacinquesima vittoria per il 4 volte iridato della Red Bull Racing.