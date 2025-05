F1 GP Imola, Qualifiche: Piastri batte Verstappen, la Ferrari sa fare solo brutte figure

Le qualifiche di Imola vedono prevalere Oscar Piastri, al top per soli 34 millesimi su Max Verstappen. Le Ferrari vengono eliminate in Q2 con Charles Leclerc che è 11esimo seguito da Lewis Hamilton.

La F1 sbarca in Europa per la tappa di Imola, il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. Oscar Piastri si è preso la pole position girando in 1’14”670, battendo per appena 34 millesimi la Red Bull di un mai domo Max Verstappen. I primi due hanno optato per la gomma Soft, la nuova C6 portata qui dalla Pirelli, mentre la Mercedes ha voluto girare con la Media nel tentativo finale con George Russell, consentendogli di ottenere il terzo tempo. Malissimo, ancora, Lando Norris, solo quarto con la seconda delle McLaren.

Quinto un eccezionale Fernando Alonso, anche lui con la Media al volante di un’Aston Martin rivitalizzata dagli aggiornamenti tecnici. Dietro di lui le Williams di Carlos Sainz ed Alexander Albon, con Lance Stroll ottavo. La Racing Bulls di Isack Hadjar e l’Alpine di Pierre Gasly chiudono la top ten. Le Ferrari sono 11esima e 12esima, eliminate in Q2 dopo l’ennesima prova ridicola ed umiliante.

F1, le Ferrari di Hamilton e Leclerc fuori in Q2

Le qualifiche di Imola partono subito con un brutto incidente. Yuki Tsunoda vola contro le barriere alla curva Villeneuve, distruggendo la sua Red Bull dopo aver colpito con eccessiva aggressività il cordolo in ingresso. La monoposto del giapponese si ribalta, ma per fortuna il pilota scende con le sue gambe dopo un brutto spavento. La RB21 è del tutto demolita e ci sarà bisogno di un duro lavoro per rimetterla in sesto.

Imola non perdona i più giovani, ed anche il rientrante Franco Colapinto va a sbattere al Tamburello, rendendo vano il 14esimo tempo che gli sarebbe valso il passaggio del turno. Sicuramente, una grande delusione per il nuovo arrivato in casa Alpine. Guardando agli eliminati, salutano la compagnia la Racing Bulls di Liam Lawson e la Kick Sauber di Nico Hulkenberg. Fuori anche le Haas di Esteban Ocon ed Oliver Bearman, oltre ovviamente a Tsunoda che non ha marcato tempi.

Nel Q2 non mancano le sorprese. Fuori entrambe le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton, una vergogna senza fine quella del Cavallino, il culmine di una stagione indecorosa che sta andando sempre peggio. Il destino di Frederic Vasseur appare ormai segnato, ed è lecito attendersi qualche decisioni nei confronti del team principal. Fuori anche Andrea Kimi Antonelli, molto male nella gara di casa, solamente 13esimo. Dietro di lui Gabriel Bortoleto, bravo comunque a chiudere 14esimo. Fuori, ovviamente, anche Colapinto. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.