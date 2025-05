Ferrari tornerà competitiva a Imola con nuovi accorgimenti: la promessa ai tifosi di Vasseur

Il team principal Fred Vasseur ha deciso di esporsi prima della tappa di Imola, lanciando un messaggio di speranza a tutti i fan della Scuderia Ferrari.

La Scuderia Ferrari ha un disperato bisogno di rialzare la china dopo un inizio di stagione da incubo. Dopo due mesi ad inseguire le McLaren di Norris e Piastri, le Mercedes e la RB21 di Max Verstappen, la probabile svolta dovrebbe arrivare sul tracciato di casa, proprio nella vicina Modena. Il GP di Imola sarà la prima vera prova, dopo gli strascichi di Miami, in cui le Rosse saranno chiamate alla riscossa.

Vincere per riaprire la contesa mondiale o fallimento epocale davanti al pubblico italiano. Considerato il corposo gap in classifica c’è già una grande pressione sul team principal. Frederic Vasseur ha modellato a sua immagine e somiglianza un team che andava riformulato dopo le delusioni vissute nell’epopea Binotto. Sono arrivati tecnici importanti e soprattutto il 7 volte iridato Lewis Hamilton che avrebbe dovuto portare grande esperienza.

Nella sostanza la situazione è addirittura peggiorata nel 2025 rispetto allo scorso anno dove con sviluppi mirati la lotta per il titolo costruttori si prolungò sino all’ultimo atto di Abu Dhabi. Stavolta la McLaren sembra aver fatto tesoro degli errori e ha costruito una monoposto da sogno. Né la nuova Mercedes né la Red Bull Racing sembrano poter competere per ora. La grande delusa è la Ferrari che non vince un riconoscimento iridato dal lontano 2008. Per ora Leclerc è salito sul terzo gradino del podio di Jeddah, ma solo a causa di incidente di Norris nelle qualifiche. Hamilton ha vinto la SR di Shanghai e ha accolto con un sorriso la medaglia di bronzo a Miami, ma nel complesso non ha mai ottenuto risultati di spessore. Inoltre, l’anglocaribico non ha portato quel know-how che tutti si aspettavano.

L’annuncio di Vasseur

Lewis è in difficoltà sul piano tecnico e psicologico. Leclerc è stufo della situazione. Vasseur per calmare gli animi ha parlato della possibilità di pareggiare le performance dei top team con un nuovo lavoro specifico per spingere al massimo a Imola.

L’ex team principal della Sauber ha dichiarato: “Dopo le prime sei gare, disputate in tre continenti diversi, iniziamo la fase europea del campionato a Imola. Dall’ultimo Gran Premio, abbiamo lavorato intensamente a Maranello, curando ogni dettaglio in vista della prossima gara, con l’obiettivo di massimizzare il potenziale del nostro pacchetto e mettere Charles e Lewis nelle condizioni di esprimersi al meglio su un tracciato impegnativo. Inoltre, potremo contare sul supporto dei nostri tifosi italiani, e ne siamo molto lieti“.