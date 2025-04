Leclerc è pronto a tutto pur di vincere con la Ferrari: c’è la tentazione che va oltre la F1

Charles Leclerc è in Ferrari dal 2019, ma non ha mai lottato per un titolo mondiale. La 24 ore di Le Mans può diventare un’idea.



Dopo il solito, abituale inverno di proclami, la Ferrari si è scontrata con la dura realtà dei fatti, ed ha iniziato la stagione 2025 come peggio non si poteva. In cinque gare, l’unico podio ottenuto è maturato a Jeddah con il terzo posto di Charles Leclerc, ed il successo di Lewis Hamilton nella Sprint Race della Cina non può certo bastare per salvare il bilancio. La SF-25 è lontana anni luce dalla McLaren, ed anche Red Bull e Mercedes sono state, per la gran parte delle volte, dei rivali troppo veloci per la Rossa.

Leclerc sta operando i soliti miracoli, ma è chiaro che la monoposto abbia molti limiti, accusando un gap importante dalla MCL39. Tutto ciò è di una gravità inaudita, considerando che la Ferrari, alla fine dello scorso anno, era ad 1-2 decimi dalle monoposto del team di Woking, ma il nuovo progetto ha fatto nuovamente lievitare il distacco. In attesa di tornare in pista a Miami in questo week-end, il monegasco ha parlato del sogno chiamato 24 ore di Le Mans, qualcosa che sembra essere ormai più di un’idea.

Ferrari, il parere di Leclerc sull’idea 24 ore di Le Mans

In occasione del Gran Premio di Francia storico, Charles Leclerc ha fatto la propria apparsa sul tracciato di Le Castellet, dove non ha ottimi ricordi, tanto per usare un eufemismo. Parlando all’evento, è tornato a dire la sua sui motori V10, ma anche di un’eventuale esperienza futura alla 24 ore di Le Mans: “Il V10 ha un rumore semplicemente eccezionale, l’emozione che regala un V10 o un V12 è unica. Spero che prima o poi torneremo a quei motori. La 24 ore di Le Mans è un sogno, sarebbe bellissimo poterla correre con la Ferrari con mio fratello minore Arthur, ma anche con Antonio Fuoco“.

Leclerc sembra realmente intenzionato a prendere parte alla maratona francese, ed ha così chiosato: “Mi piacerebbe molto poter partecipare“. In questa occasione specifica, nessuno ha chiesto al monegasco quando potrebbe accadere, e c’è da dire che quello di vederlo a bordo della Ferrari 499P è un desiderio che molti cullano. La Hypercar del Cavallino ha vinto due edizioni della 24 ore di Le Mans e quest’anno ha aperto il FIA WEC imponendosi in Qatar e ad Imola, e potrebbe essere l’unica speranza per Charles di vincere qualcosa con la casa italiana.