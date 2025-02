Ferrari SF-25, tutte le caratteristiche della prima Rossa di Lewis Hamilton

La Ferrari, subito dopo l’unveiling della livrea nella serata evento alla O2 Arena, ha lanciato le immagini della nuova SF-25.

La SF-25 esordirà in pista sulla pista di Fiorano nello shakedown di 200 km. Dalle immagini pubblicate nella tarda serata di martedì, i tecnici si sono concentratati soprattutto sulla risoluzione del problema della finestra di esercizio degli pneumatici. La Rossa ha scelto di utilizzare lo schema pull-rod all’avantreno per invertire una rotta che aveva visto la predecessora in difficoltà nella gestione delle mescole sia in qualifica che in alcuni Gran Premi.

La novità tecnica scelta dalla Ferrari, in linea con i competitor, dovrebbe garantire una maggiore rigidezza e una maggiore energia indotta sugli pneumatici anteriori rispetto alla SF-24. La livrea è rossa scura e più intensa con un tocco di bianco sulla parte posteriore della wing car dove spicca il logo dello sponsor HP (idem sull’alettone posteriore). Le pance sembrano più slanciate mentre la zona anteriore è completamente diversa rispetto alla versione 2024 nei punti di raccordo tra telaio e fondo. Sono state apportate delle modifiche anche alle bocche dei radiatori e agli scalini laterali mentre il muso ha avuto una dieta dimagrante e il cofano motore appare più ripulito alla ricerca della massima efficienza e prestazione. I tecnici della Ferrari hanno anche optato per una nuova scatola del cambio in carbonio che dovrebbe essere più corta, un particolare che l’ex campione della Mercedes dovrebbe accogliere con un sorriso.

Le dichiarazioni dei piloti della Ferrari

Charles Leclerc: “La scorsa stagione è stata molto combattuta e siamo arrivati vicinissimi al titolo costruttori. Quest’anno, il nostro obiettivo è chiaro: vogliamo vincere il campionato Costruttori ma non solo. Io ho un sogno da quando sono bambino e da quando ho iniziato a fare questo sport, che è diventare campione del mondo, quindi il mio obiettivo è diventarlo nel 2025“.

Zooming in on the details 🔍 pic.twitter.com/OwGjsDKqig — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 18, 2025

Lewis Hamilton: “Quando entri in questa squadra senti tantissimo la passione, sensazioni reali quasi quantificabili. Arrivando da un’altra azienda, è un posto dove sei felice di ritrovarti a lavorare, vedi la dedizione e non senti la voglia di tornare a casa verso sera. So che ci sarà tanto da imparare e ho già anticipato che è una sfida molto impegnativa, ma stiamo lavorando assieme con grande entusiasmo, e ogni giorno vedo che cresciamo. Sapevo di avere bisogno di qualcosa di nuovo, di un’altra sfida e quando sono arrivato qui me ne sono reso conto davvero, ma ho sempre il sorriso ed è una situazione che mi rivitalizza“.

La scheda tecnica della Ferrari SF-25

TELAIO

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo

Carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Cambio longitudinale Ferrari a 8 marce più retro

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio Brembo (anteriore e posteriore) e sistema idraulico a controllo elettronico sui freni posteriori

Sospensioni anteriori e posteriori a tirante (schema pull-rod)

Peso complessivo con acqua, olio e pilota: 800 kg

Ruote anteriori e posteriori: 18″

POWER UNIT

Nome: 066/15

Cilindrata: 1600 cc

Giri max: 15.000

Sovralimentazione: turbo singolo

Portata benzina: 100 kg/hr max

Configurazione: V6 90°

Nr cilindri: 6

Alesaggio: 80 mm

Corsa: 53 mm

Valvole: 4 per cilindro Iniezione Diretta, max 500 bar

SISTEMA ERS

Configurazione: sistema ibrido di recupero dell’energia con motogeneratori elettrici

Pacco batteria: batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Energia batteria: 4 MJ

Potenza MGU-K: 120 kW

Giri max MGU-K: 50.000

Giri max MGU-H: 125.000