Lewis Hamilton inizia la sua era Ferrari: il pronostico di Sainz spiazza i fan

Dopo aver fatto la storia in McLaren e Mercedes, Lewis Hamilton, è sbarcato nel mondo Ferrari. L’ex Carlos Sainz, oggi in Williams, si è sbilanciato sul campione anglocaraibico.

Lewis Hamilton ha raccontato il suo primo giorno presso la factory Ferrari di Maranello come la realizzazione di un sogno e un’esperienza che “ricorderà per sempre“. Proprio come se fosse al debutto nel circus, il nativo di Stevenage ha ritrovato entusiasmo. Dopo 12 anni alla Mercedes, dove si è laureato per ben 6 volte campione del mondo, ha scelto di lasciarsi ammaliare dalla signora in Rosso. Un cambio epocale che determinato il passaggio di Carlos Sainz in Williams.

Il figlio d’arte del Matador era in trattative con top team ma alla fine si è dovuto accontentare del progetto della squadra inglese che sta cercando di rialzare la china. Un duro colpo in una fase centrale della sua carriera professionale in F1, ma al sì di Lewis al Presidente John Elkann, non c’è stato più spazio per il madrileno. Sainz ha lasciato una Ferrari in crescita che sino all’ultima tappa dello scorso campionato ha conteso alla McLaren il titolo mondiale. Hamilton farà coppia con Leclerc, sognando di agguantare il suo ottavo campionato del mondo e aiutare la squadra a porre fine all’assenza di titoli in bacheca, che dura dal 2008.

Sainz, confessione su Hamilton

Lewis si è subito calato nel suo nuovo ambiente. Ha incontrato gli ingegneri e ha iniziato ad abituarsi al mondo del Cavallino. Ha lavorato a stretto contatto con il suo nuovo ingegnere di gara, Riccardo Adami, e si è assicurato che il suo piano di avvicinamento allo start della stagione avvenisse in perfette condizioni. E’ stato chiesto a Carlos Sainz un pronostico sulle performance di Hamilton in Ferrari.

“Onestamente, non lo so. Non sono mai stato compagno di squadra di Lewis, quindi non so cosa sia in grado di fare. Non ho mai visto i suoi dati – ha annunciato Carlos Sainz in occasione della presentazione della vettura della Williams ai media selezionati, tra cui GPblog – Ho visto Charles e so quanto sia bravo, ma non sono mai stato compagno di squadra di Lewis. E l’unico modo in cui puoi valutare più o meno puramente un pilota è quando sei il suo compagno di squadra e vedi cosa è in grado di fare“.

“Se giudico i risultati, il suo background e i risultati che ha ottenuto, posso solo dire che c’è un’alta possibilità che sia competitivo in Ferrari. Ma come per tutte le cose, tutto dipenderà da quanto si saprà adattare a una macchina, da quanto si saprà adattare a una squadra e dal momento in cui si troverà il suo compagno di squadra – ha spiegato lo spagnolo – ci sono così tante variabili che per me è impossibile da prevedere. Ma posso solo dire che quando ho lasciato la Ferrari, sentivo che la squadra, sia la Ferrari che Charles, erano pronti a lottare per il Campionato del Mondo. E con l’arrivo di Lewis, questa possibilità è aumentata”.