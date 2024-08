Briatore annuncia la data del ritiro di Alonso? I fan sono sotto shock

Flavio Briatore ha parlato del possibile ritiro di Fernando Alonso annunciando in un certo qual modo una data indicativa.

Il rapporto tra Fernando Alonso e Flavio Briatore è fortissimo, al punto che quest’ultimo è rimasto il suo manager anche dopo l’uscita dalla F1. Lo spagnolo arrivò in Renault nel 2003 proprio quando alla guida del team c’era l’italiano. Al primo anno fece subito vedere di che pasta era fatto conquistando per l’epoca il record di più giovane pilota a partire in prima fila in F1 e più giovane a vincere una gara.

In particolare quest’ultimo primato è stato limato più volte negli anni successivi da altri suoi colleghi. Al momento, in questa speciale classifica Alonso è 4° con il primo successo ottenuto a 22 anni e 26 giorni. In testa invece c’è l’imbattibile Verstappen che ha ottenuto la prima affermazione in F1 a 18 anni e 228 giorni.

Alonso ha poi vinto due titoli iridati con Briatore nel 2005 e nel 2006 riuscendo a battere Michael Schumacher, che all’epoca arrivava da ben 5 Mondiali consecutivi vinti. Il legame con il manager italiano è rimasto così forte che nel 2008, dopo la clamorosa rottura con McLaren ritornò in Renault per riabbracciare il suo vecchio mentore.

LEGGI ANCHE –> Red Bull irregolare e “copia” la Ferrari: dalla Spagna sganciano la bomba

LEGGI ANCHE –> Ferrari, Leclerc già minaccia Hamilton: sarà guerra aperta

Fernando Alonso, cosa riserva il futuro

Oggi con i suoi 43 anni Nando è il pilota più anziano in griglia, ma nonostante questo continua a dimostrare di essere un leone lottando con pilota che hanno quasi 20 anni in meno. Purtroppo non ha una vettura competitiva al momento, ma nel 2023, quando l’Aston Martin aveva mostrato segnali di crescita, Alonso si era fatto trovare pronto portando a casa 8 podi e un ottimo 4° posto finale nella classifica piloti.

Flavio Briatore al podcast Formula For Success ha così dichiarato in merito ad un possibile ritiro di Alonso: “Se mi chiedere se Fernando vuole continuare o meno dopo la fine del contratto, per il momento vi dico che il nostro ultimo anno sarà il 2026. Non so poi se vuole smettere o andare avanti. Onestamente non lo so, dipende dalle sue sensazioni. Non so se avrà una famiglia in quel momento o altro”.

Insomma l’impressione è che la carriera di Alonso possa essere agli sgoccioli. D’altronde il 2026 è l’anno in cui cambieranno anche i regolamenti. Chissà quindi che Fernando non possa cambiare idea qualora scoprisse di avere per le mani una vettura che gli permettesse finalmente di tornare in lotta per il Mondiale.