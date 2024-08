Ferrari, Leclerc già minaccia Hamilton: sarà guerra aperta

Charles Leclerc non ha nessuna intenzione di farsi schiacciare dal blasone del 7 volte iridato anglocaraibico. Saranno scintille con Lewis Hamilton.

Negli ultimi anni la Scuderia modenese ha trovato un suo mediocre equilibrio con i due Carli. Sainz si è dimostrato un pilota costante ma con pochi acuti. Forte con i deboli e debole con i forti. Quando ha avuto tra le mani una Ferrari da P1 tra le mani, nella prima fase del 2022, non è riuscito ad accumulare prestazioni di alto profilo, conquistando nella sua epopea a Maranello soli 3 successi.

Charles Leclerc, in 6 anni, in Ferrari ha vinto 6 GP ma è arrivato alle spalle del campione Max Verstappen nel 2022, dimostrando di saper attaccare e non solo difendersi. Il monegasco ha messo in mostra dei numeri da potenziale campione. Sebbene non abbia mai lottato per un mondiale sino all’ultimo atto di un campione avrebbe le potenzialità alla sua età di poter crescere. Non sarà, probabilmente, mai un macinatore di record con il coetaneo della Red Bull Racing o come il suo futuro compagno di squadra, ma il suo sogno è vincere un titolo.

In termini di potenzialità il driver della FDA non è secondo a piloti come Button o Rosberg che si sono laureati campioni. Dovrebbe solo avere un’auto competitiva. E quello che spera anche Lewis Hamilton che dopo una vita spesa in Mercedes ha deciso di accettare la proposta di John Elkann. Il fenomeno di Stevenage, nonostante l’età, ha dimostrato di sapere ancora come si vincono i Gran Premi. E’ salito a quota 105 trionfi in carriera e ha una voglia matta di battere Verstappen nell’abitacolo di una Rossa, superando Schumacher a quota 8.

Le parole di Leclerc su Hamilton

Il monegasco vorrà dimostrare di essere all’altezza del pluripremiato futuro compagno di squadra. Vasseur dovrà essere bravo a gestire due galli in un pollaio. “Da ragazzo, essendo sui kartodromi ad ogni fine settimana, era difficile per me seguire la stagione di F1. Mi trovavo a guardare alcune gare e Lewis era sicuramente uno di quelli che ammiravo“, ha spiegato Charles Leclerc.

“Sarà una straordinaria chance anche per me, che potrò dimostrare di cosa sono capace. Se sarò clemente con lui? No di certo. Quando mi metto il casco, non esiste più niente di tutto questo – ha assicurato in una intervista concessa a Gentleman’s Journal – Mi concentrerò solo sulle mie prestazioni una volta in pista“.