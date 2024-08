Red Bull irregolare e “copia” la Ferrari: dalla Spagna sganciano la bomba

Una clamorosa voce arriva dalla Spagna che vede la Red Bull in difficoltà a causa di una presunta irregolarità della RB20.

In casa Red Bull, improvvisamente, sembra essere accaduto qualcosa di grosso e inspiegabile. Sino a fine giugno la RB20, sulla falsariga della RB19 e la RB18 sembrava avere un vantaggio abnorme su tutte le altre con addirittura 3 doppiette nelle prime 4 gare. A parte la parentesi opaca di Monaco e i problemi in Australia, il ruolino di marcia di Verstappen sino a Barcellona era stato praticamente perfetto.

Improvvisamente però qualcosa è cambiato a partire dall’Austria. Improvvisamente la Red Bull si è riscoperta umana, preda immediata di McLaren e Mercedes e in alcuni frangenti addirittura di una Ferrari malconcia, vedi il Belgio dove Leclerc ha battuto Verstappen. Una situazione paradossale e surreale che non trova spiegazioni plausibili o quasi.

Red Bull irregolare e penalizzata?

Dalla Spagna, secondo quanto riportato dai colleghi di formula1.it, il telecronista Antonio Lobato avrebbe sganciato una vera e propria bomba. La RB20, infatti, su segnalazione di due scuderie rivali sarebbe stata trovata illegale in alcuni aspetti. A quel punto il team austriaco a quanto pare avrebbe stretto un patto con la FIA per rimuovere quelle parti senza far fuoriuscire un polverone. La rimozione di quelle componenti avrebbe poi portato alle recenti prestazioni della vettura.

Naturalmente non possiamo né confermare né smentire questa voce, ci limitiamo quindi semplicemente a riportarla. Una cosa è certa però, nelle ultime settimane la Red Bull ha fatto diversi passi indietro a livello di prestazioni e nelle ultime settimane è stato sistemato il regolamento dalla FIA su alcune zone grigie chiarite con delle postille. Infine, la storia sembra un po’ una “copia” di quanto accaduto a Ferrari nel 2020.

Dopo le 3 vittorie del 2019, le presunte irregolarità sul motore e il patto segreto stipulato con la FIA, la Rossa si ritrovò improvvisamente con un’auto incapace di competere con gli avversari in rettilineo nelle 2 annate successive. Vedremo se Red Bull invece riuscirà a tornare a vita già nel Gran Premio d’Olanda, roccaforte, manco a dirlo di Max Verstappen.