Kymco, sai dove produce i propri scooter? Ecco i luoghi prescelti

Il brand Kymco è un colosso mondiale per quanto riguarda la produzione di scooter. Ecco dove avviene e quali sono gli stabilimenti.

Il mercato degli scooter è molto competitivo, e non potrebbe essere altrimenti considerando che, in giro per il mondo, ne abbiamo centinaia di milioni in circolazione. Kymco è uno dei brand più attivi nella produzione di questi modelli, con le vendite che sono in costante aumento nel corso degli ultimi anni. Il marchio in questione nacque a Taiwan nel 1963, ma all’epoca non era un costruttore a sé stante, visto che venne al mondo per conto della Honda.

In seguito, tuttavia, ne divenne indipendente, costruendosi una fortuna propria. Il nome del brand è l’acronimo di Kwang Yang Motor Corporation, ed è specializzato nella produzione di scooter, motocicli e quad, con la bellezza di 3.000 dipendenti che sono sparsi in tutto il mondo. L’indipendenza dalla Honda arrivò nel 1995, ma il primo scooter di questo marchio fu prodotto nel lontano 1970, ancora sotto l’influenza della casa dell’Ala Dorata. Andiamo a scoprire dove vengono prodotti al giorno d’oggi questi modelli.

Kymco, ecco dove produce i propri scooter

La Kymco è un brand che ha sede a Taiwan, nella città di Kaohsiung, dove c’è anche lo stabilimento di produzione maggiore. Qui troviamo la bellezza di 3.000 dipendenti impiegati nella produzione dei modelli, e ne vengono costruiti ben 480.000 ogni anno. Tuttavia, dal 1996 questo costruttore ha iniziato ad espandersi, aprendo siti di produzione anche fuori dai confini nazionali.

Oltre alla sede centrale, un altro stabilimento di produzione molto importante si trova a Jakarta, in Indonesia, ed è qui che vengono realizzati gran parte degli scooter e degli altri veicoli richiesti nel Sud-Est asiatico. Oltre a questi luoghi sopracitati, Kymco produce anche in Malesia, a Petaling Jaya, a Shanghai, a Changsha e Chengdu in Cina. Va fatto notare che il brand taiwanese, nonostante i passati legami con la Honda, non ha alcuno stabilimento in Giappone.