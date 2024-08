Gruppo Piaggio, sai quali marchi ne fanno parte? Ecco l’elenco completo

Il Gruppo Piaggio è un colosso nel mondo delle due ruote, e racchiude diversi marchi al suo interno. Ecco quali sono.

L’Italia è uno dei centri mondiali per quanto riguarda il mondo delle moto e degli scooter, con tantissimi costruttori che hanno sede dalle nostre parti. Il Gruppo Piaggio è uno dei più grandi al mondo, ed ha sedi di produzione anche in Asia oltre che nel nostro paese, con vendite da record che di anno in anno vanno sempre ad accrescersi. Il successo del colosso di Pontedera, in provincia di Pisa, in Toscana, parte da molto lontano, visto che fu fondato nel 1884, ed al giorno d’oggi, il colosso opera nel mondo degli scooter, delle moto e dei ciclomotori.

Attualmente, il Gruppo Piaggio è impegnato in un piano di salvaguardia del Made in Italy e della produzione nel nostro paese, con un investimento di svariati milioni di euro che punta ad aumentare la produzione nello stabilimento principale, quello di Pontedera. Inoltre, l’obiettivo è quello di sviluppare tanti nuovi modelli elettrici. Nel frattempo, andiamo a scoprire quali sono i marchi che compongono il colosso toscano, e molti sono davvero parecchio famosi.

Piaggio, ecco i costruttori che racchiude

Sono diversi i costruttori che fanno parte del Gruppo Piaggio, e che contribuiscono in gran parte al suo successo. I principali sono Aprilia e Moto Guzzi, che mettono a disposizione dei clienti dei capolavori assoluti. La casa di Noale, oltre ad offrire le sportive migliori assieme alla Ducati, è anche impegnata con successo in MotoGP, dove cresce di anno in anno, arrivando a livello dei migliori.

Anche per la Moto Guzzi i conti sono assolutamente in positivo, e non va dimenticato, tra i brand di punta, anche se non è un vero e proprio costruttore, che in tutto il mondo viene venduto il famosissimo scooter della Vespa, un simbolo del Made in Italy, che ci rende orgogliosi a livello globale, e che continua a rinnovarsi di anno in anno, anche con versioni elettriche.

Non dobbiamo dimenticarci che del Gruppo Piaggio fanno parte anche dei brand che sono stati messi in pausa, ovvero che non producono più nulla. Stiamo parlando della Gilera, della Derbi e della Laverda, mentre anche il brand Ape è parte integrante di questo marchio, con lo storico modello che entrò in produzione nel 1948 che è ancora nel cuore di tutti gli appassionati. Vedremo se, in futuro, i brand messi da parte torneranno mai a produrre o meno.