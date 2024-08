Scooter, dalla Cina arriva in Italia un nuovo gioiello: costa pochissimo

Dalla Cina arriva un nuovo scooter, unico in ogni dettagli e nel prezzo. Ecco di che modello si tratta e quanto costa.

Il mercato degli scooter è in una fase ricca di alti e bassi in Italia, e non c’è stabilità sul fronte delle vendite. Infatti, i mesi di aprile e maggio avevano testimoniato una netta ripresa di questo segmento, ma a giugno le vendite sono nuovamente calate. La QJ Motor vuole dare una svolta con il nuovo SQ 16, un modello a ruote alte che è sbarcato in Italia proprio in questi giorni, e che può essere già acquistato dagli interessati.

Si tratta di una novità assoluta, che come vedremo, si distingue dalla concorrenza per via di un prezzo eccezionale, da sempre il segreto dei marchi cinesi, in ogni settore essi competano. QJ Motor ha dunque deciso di ampliare la propria offerta di scooter, e dopo aver svelato i modelli Art e Fort, arriva il debutto assoluto nel quarto di litro a ruote alte. Andiamo a scoprire le caratteristiche di questo gioiellino, che può uccidere il mercato.

Scooter, ecco il nuovo prodotto di QJ Motor

Il nuovo scooter di casa QJ Motor è dunque l’SQ 16, spinto da un motore monocilindrico 4 valvole di 125 cc di cilindrata, con 15 cavalli di potenza massima, picco che viene raggiunto ad 8.750 giri al minuto. La coppia tocca il proprio massimo livello di 12 Nm ad 8.250 giri al minuto. Il propulsore in questione è raffreddato a liquido. Il modello è dotato di ABS a due canali, e vanta una coppia di dischi freno da 24 mm di diametro.

La forcella con steli di 33 mm di diametro ricopre la funzione ammortizzante, mentre al posteriore, troviamo ammortizzatori che possono essere regolati nella fase di precarico. L’impianto delle luci è Full LED con due bande luminose DRL, che si trovano nel gruppo ottico frontale. Non manca un display LCD per gestire le funzioni da parte di chi è in sella, mentre nel retroscudo, troviamo anche una presa USB per la ricarica dello smartphone.

Compreso nella dotazione di serie anche un bauletto da 33 litri di capienza, per uno scooter che ha davvero tutto per essere competitivo. Il prezzo del QJ Motor SQ 16 è pari a 2.940 euro, una cifra assolutamente ottima visto tutto ciò che il modello vi mette a disposizione. Di certo, la clientela ne resterà molto affascinata, e ci aspettiamo ottimi risultati sotto il profilo delle vendite.