Suzuki, incentivi pazzeschi per queste auto: sino ad 8.500 euro di vantaggi, ecco come

A maggio debuttano i nuovi incentivi statali, che si aggiungono ai tanti sconti che le case stanno già proponendo. Ecco cosa fa la Suzuki.

Dopo una lunga attesa durata diversi mesi, a maggio fanno il loro debutto gli incentivi statali, con la speranza di contribuire a quello che è un periodo di ripresa del mercato dell’auto. Ebbene, sul sito web ufficiale di Suzuki Italia è apparsa una lunga serie di sconti ed offerte, che vi permetteranno di mettere le mani sulle vetture della casa giapponese a prezzi davvero vantaggiosi, difficilmente trovabili in altri costruttori.

Al giorno d’oggi, la gamma Suzuki è totalmente ibrida, ed anche 4X4, fatta eccezione solamente per il modello Swace Hybrid, e troviamo dei vantaggi che possono arrivare sino ad un massimo di ben 8.500 euro sull’Across Plug-In Hybrid, vale a dire sul modello ibrido ricaricabile tramite una presa di corrente esterna, e che consente di avere una maggiore autonomia in full electric. Nelle prossime righe, andremo a parlarvi dei prezzi aggiornati grazie agli sconti della gamma nipponica, con tante sorprese per voi.

Suzuki, quante occasioni per i clienti

Come detto, tutte le informazioni utili sulla scontistica sono stati pubblicati sul sito web italiano di casa Suzuki, ed i nuovi prezzi sono i seguenti. La Nuova Vitara 1.4 Hybrid Cool sarà tua a soli 23.400 euro, una cifra ottima per mettere le mani su un SUV davvero interessante. Il suo vecchio modello sarà disponibile ad appena 20.400 euro, mentre la S-Cross 1.4 Hybrid Top richiede una spesa di 22.490 euro. La Across Plug-In Hybrid 2.5 Top è ovviamente ben più costosa, e viene 46.900 euro, grazie agli 8.500 euro di vantaggi.

Tralasciando le vetture di maggiori dimensioni, troviamo altri cinque modelli proposti a prezzi eccezionali, come la Ignis 1.2 Hybrid Top a 19.400 euro, mentre la Nuova Swift 1.2 Hybrid Top è tua a 20.500 euro. Per chi vuole spendere ancor meno, consigliamo l’acquisto della Swift 1.2 Hybrid Top a 17.500 euro. La Swift Sport 1.4 Hybrid viene a costare 25.400 euro, mentre il top di gamma è la Swace 1.8 Hybrid Cool che costa 27.500 euro.

Ricordiamo che su tutti i modelli che abbiamo elencato, la Suzuki mette a disposizione di serie i cerchi in lega, il climatizzatore, lo schermo touchscreen, Apple CarPlay, Android Auto, telecamera posteriore, ma anche il vivavoce Bluetooth con comandi al volante. Inoltre, non manca anche la possibilità di avere a bordo senza ulteriori spese i sedili riscaldati. Correte subito in concessionaria per godervi le offerte al meglio.