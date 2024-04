Come calcolare il pedaggio autostradale? Con questo metodo non sbaglierai

Oggi vi parleremo di come poter calcolare il pedaggio autostradale, un aspetto da conoscere per bene nel caso in cui vi spostiate spesso.

Si discute molto di pedaggio autostradale in queste ultime ore, per via di una novità che riguarda il servizio del Telepass. Dal primo di luglio prossimo, infatti, il canone mensile salirà a 3,90 euro, andando più che a raddoppiare rispetto ad oggi. L’unica notizia positiva è relativa al fatto che, ad un singolo dispositivo, saranno ora associabili due veicoli, rendendo quasi vano l’aumento nel caso di possesso di due vetture con cui utilizzare il Telepass.

In ogni caso, quello del pedaggio autostradale è sempre stato un argomento in grado di generare polemiche, dal momento che, in Italia, i costi non sono di certo così bassi. Nelle prossime righe, in modo da agevolare i vostri viaggi, proveremo a spiegarvi il metodo perfetto per calcolare il vostro pedaggio, attingendo da fonti ufficiali che si occupano della viabilità autostradale.

Pedaggio, ecco come fare per calcolarlo

Il pedaggio autostradale è l’importo che si paga per l’utilizzo delle arterie nazionali, che sono tutte a pagamento, tranne alcuni casi come il Grande Raccordo Anulare di Roma ed altre piccole eccezioni. Sul sito web “Autostrade.it“, è stato spiegato nel dettaglio il metodo per calcolare il suddetto pedaggio, con i criteri che vengono stabiliti dalla specifica normativa di settore.

Ebbene, per ottenere il dato corretto sul pagamento del pedaggio, basta moltiplicare la tariffa unitaria per i km che ha intenzione di percorrere, e va considerato che, oltre alla distanza che intercorre tra casello e casello, sono presi in esame anche quelli relativi agli svincoli. Inoltre, di questo calcolo fanno parte anche i chilometri relativi alle bretelle di adduzione e dei tratti autostradali liberi prima e dopo il casello, che sono stati costruiti e che vengono gestiti dalla società che ha tutto in concessione.

Inoltre, all’importo deve essere aggiunto un 22% di IVA ed applicare anche l’arrotondamento, sia per eccesso che per difetto, di 10 centesimi. Dunque, il pedaggio autostradale può essere calcolato nei seguenti metodi, ma vi ricordiamo che ci sono dei siti web appositi che possono aiutarvi nel vostro conteggio.

Infatti, vi basterà inserire su queste piattaforme il vostro percorso, ed avrete la tariffa esatta che sarete chiamati a pagare. Ci auguriamo di avervi fornito una spiegazione chiara di tutto un processo piuttosto complesso, che di sicuro fa discutere.