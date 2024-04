In caso di incidente quanto aumenta l’assicurazione? L’ansia di ogni automobilista

Gli incidenti stradali sono molto frequenti, ed è per questo che le assicurazioni giocano un ruolo primario. Vediamo quanto aumentano.

Al giorno d’oggi, la sicurezza dei nostri veicoli è nettamente aumentata rispetto al passato, con direttive sempre più dure che sono state imposti ai vari costruttori per limitare i pericoli. Tuttavia, il rischio zero non ci sarà mai, ed infatti sono ancora troppi gli incidenti mortali che si verificano ogni anno, tant’è che in Italia si è provveduto a modificare il Codice della Strada, andando alla ricerca di una sicurezza maggiore.

In caso di incidente, gioca un ruolo fondamentale l’assicurazione, che è in grado di risarcire i nostri danni e ci fa evitare di spendere cifre elevate, sia nel caso in cui siamo dalla parte della ragione che quando abbiamo torto. C’è comunque un rovescio della medaglia, dal momento che in caso di incidente l’assicurazione va a crescere di prezzo. Proviamo a capire a quanto ammontano questi aumenti, nel tentativo

Assicurazione, cosa accade in caso di incidente

Tutti vi sarete posti la domanda fatidica: di quanto aumenta l’assicurazione in caso di sinistro stradale? Una risposta è stata data sul sito web “Genertel.it“, dove sono stati analizzati alcuni casi. Nel caso di colpa dell’assicurato, si alza il premio della RC Auto, vale a dire l’unica assicurazione obbligatoria per legge, definita Responsabilità Civile. Il premio, per chi non lo sapesse, è il prezzo della polizza che viene pagato periodicamente, e tale aumento viene aumentato proprio nel momento in cui si procede al rinnovo della suddetta polizza.

L’incidente viene così segnalato sull’attestato di rischio dell’automobilista che è stato il colpevole del sinistro. In quel caso, l’assicurato va a perdere ben due classi di merito per l’applicazione del Malus, che non è nient’altro che una sorta di penalità che viene inflitta a chi si rende colpevole di un sinistro. L’aumento, in termini economici, del prezzo di una polizza è difficile da calcolare esattamente, dal momento che dipende da molti fattori, ma va detto che il surplus da pagare spesso è altissimo.

Infatti, si sono registrati aumenti che partono da un 30% in più sino ad arrivare al 240% in più, il che può diventare un serio problema, soprattutto nel caso in cui si è spesso coinvolti in incidenti e nel ruolo di colpevoli. Gli aumenti sono molto salati, un motivo in più per consigliarvi di guidare con grande attenzione ed evitare di finire in brutte situazioni.