MotoGP GP Americhe, Gara: Vinales imperiale ad Austin, secondo Acosta davanti a Bastianini

La MotoGP regala spettacolo ad Austin, dove si è imposto Maverick Vinales sull’Aprilia. Acosta e Bastianini sul podio, cade Marquez.

Prova di forza di Maverick Vinales in quel di Austin, in sella ad un’Aprilia assolutamente perfetta che gli ha consentito di dominare il week-end. Il rider iberico è tornato alla vittoria in MotoGP ottenendo la pole position, il successo nella Sprint Race ed anche il primo posto alla domenica, candidandosi ad un ruolo di grande protagonista per il titolo mondiale.

Secondo posto per un grande Pedro Acosta, in sella alla KTM della GasGas, che è al secondo podio in tre gare in MotoGP, un rendimento da fenonemo assoluto. Chiude il podio Enea Bastianini, che nel finale ha beffato Jorge Martin soffiandogli il podio. Delude Pecco Bagnaia, solo quinto ed in grande difficoltà in questo avvio di stagione, davanti a Fabio Di Giannantonio, Aleix Espargarò e Marco Bezzecchi. Sono stati Brad Binder e Raul Fernandez a completare la top ten.

MotoGP, caduta di Marquez mentre era in testa

Pole position per Maverick Vinales nel Gran Premio delle Americhe della MotoGP, dopo la seconda vittoria consecutiva nelle Sprint Race, con una prova di forza davvero notevole. Pedro Acosta e Marc Marquez condividono con lui la prima fila, con la partenza di Acosta che è strepitosa e lo vede prendere subito il comando delle operazioni. Disastro per Vinales che, invece, è crollato indietro.

I primi giri vedono Acosta gestire il comando, ma Jorge Martin poi rompe gli indugi e vola in testa. Il rider della GasGas KTM deve poi arrendersi anche a Marquez e Pecco Bagnaia, il quale ha tutto un altro passo rispetto alla gara di ieri. Marc esagera all’ultima curva provando un assalto su Martin, tra i due c’è un piccolo contatto ed il nativo di Cervera perde due posizioni. Marquez riesce poi a prendere la prima posizione, ma il sogno dura pochi chilometri, visto che a 10 giri dal termine cade mentre era al comando delle operazioni.

A quel punto, Acosta torna davanti, ma Vinales lo scavalca con facilità volando a vincere la gara, siglando anche il giro più veloce nonostante il consumo delle gomme. Pedro è comunque bravo a gestire il secondo posto, mentre Enea Bastianini scavalca Martin e conquista il secondo podio consecutivo, con Bagnaia, in netta crisi, solo quinto. Per il campione del mondo della MotoGP è un inizio di stagione davvero difficile. Prossimo appuntamento a Jerez de la Frontera tra due settimane.