MotoGP GP Portogallo, Sprint Race: Vinales trionfa con l’Aprilia, errore di Bagnaia

La MotoGP disputa la seconda Sprint Race a Portimao, con il successo di Maverick Vinales, seguito da Marquez e Martin. Quarto Bagnaia.

Non è di certo mancato lo spettacolo nella Sprint Race del Gran Premio del Portogallo della MotoGP, e la notizia è che a vincere non è stata una Ducati. Ad imporsi, infatti, è stata l’Aprilia di un Maverick Vinales in stato di grazia, che nonostante un virus intestinale che lo sta tormentando in questi giorni ha confermato il suo grande feeling con la pista di Portimao, portando a casa un grande successo.

Il rider iberico ha resistito nel finale agli assalti di Jorge Martin, il quale si è poi dovuto accontentare del terzo posto, venendo passato da Marc Marquez all’ultimo giro. Eccezionale la gara del nativo di Cervera, l’unico in grado di far viaggiare a ritmi importanti una Desmosedici GP23 che con gli altri rider è sempre stata nelle retrovie. Quarta posizione per Pecco Bagnaia, seguito dalla KTM di Brad Binder e da Enea Bastianini.

Il campione del mondo della MotoGP aveva dominato la scena, ma a pochi chilometri dalla fine è andato lungo alla prima curva, gettando alle ortiche la possibilità di trionfare. Tornando alla classifica, il settimo posto è stato appannaggio di Pedro Acosta, seguito da Aleix Espargarò e dalla Yamaha di Fabio Quartararo, seguito da Raul Fernandez che ha completato la top ten. Disastrose, come al solito, le Honda.

MotoGP, che errore per Pecco Bagnaia

Enea Bastianini è tornato a conquistare una pole position in MotoGP dopo 581 giorni di astinenza, ma la sua partenza nella Sprint Race non è felice. A rallentarlo è un presunto problema con l’abbassatore anteriore, che lo porta a perdere parecchie posizioni. Jack Miller è quello che ne approfitta al meglio e prende il comando, davanti ad un Pecco Bagnaia a dir poco indiavolato, che guadagna subito due posizioni.

Ottimo il via di Marc Marquez, il quale sale al terzo posto in pochi passaggi, prima che il passo gara della Ducati inizi a venire fuori. Sia Bagnaia che lo stesso Marc superano Miller, che poi deve arrendersi anche ad un Maverick Vinales molto ispirato con la sua Aprilia. Dopo una partenza molto difficile, anche Jorge Martin inizia a recuperare, mentre Brad Binder cade ed è costretto al ritiro. Stesso destino anche per Fabio Di Giannantonio, in un fine settimana molto difficile che non accenna a trovare sbocchi positivi.

Marquez può ben poco contro la superiorità della Desmosedici GP24, con Martin che gli strappa così la terza posizione con un’entrata molto decisa. Bagnaia rovina tutto arrivando lungo alla prima curva, finendo al quarto posto, con Vinales che si ritrova così al primo posto.

L’errore del campione del mondo della MotoGP apre così ad un finale molto acceso, anche se in chiave gare, visto il passo che aveva imposto, resta il grande favorito. Il finale vede una sfida accesa per la vittoria, con Vinales che riesce a conservare il primo posto, mentre Marquez ruba la piazza d’onore a Martin. Alle 15:00 di domani la partenza della gara.