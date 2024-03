MotoGP GP Portogallo, Gara: Martin trionfa, fuori per un contatto Marquez e Bagnaia

Il Gran Premio del Portogallo di MotoGP porta la firma di Jorge Martin, ma il finale regala emozioni. Acosta al primo podio in top class.

Che la MotoGP ci potesse offrire una stagione molto emozionante lo si era capito, ma quello che abbiamo visto in Portogallo va ben oltre le nostre aspettative. L’unica certezza di Portimao è Jorge Martin, che ha condotto dal primo all’ultimo giro, prendendosi il comando in partenza e volando a vincere senza troppi patemi. Lo spagnolo di casa Ducati Pramac è ora anche leader del mondiale, ed ha preceduto sul podio Enea Bastianini e Pedro Acosta.

In circostanze rocambolesche, il giovane fenomeno della KTM GasGas si è portato a casa il primo podio in carriera in MotoGP, approfittando dell’inspiegabile caduta dell’Aprilia di Maverick Vinales avvenuta ad inizio ultimo giro, dopo una gara condotta sempre tra i primi tre. Poco prima però, c’è stato il colpo di scena principale, con Marc Marquez e Pecco Bagnaia che si sono toccati, finendo fuori dai punti e scatenando furiose polemiche.

Il nativo di Cervera ha attaccato il campione del mondo, ma dalle immagini sembra si possa parlare di un normale incidente di gara. Brad Binder e Jack Miller sono così saliti al quarto ed al quinto posto, davanti a Marco Bezzecchi ed alla Yamaha di un mai domo Fabio Quartararo. Ottavo Aleix Espargarò, con Miguel Oliveira e Fabio Di Giannantonio che hanno completato la top ten.

MotoGP, Marquez e Bagnaia la combinano grossa

La MotoGP fa tappa a Portimao, dove il Gran Premio del Portogallo vale come secondo atto stagionale. Davanti a tutti, dopo quasi due anni di astinenza, troviamo Enea Bastianini, autore di una pole position davvero notevole. Il rider riminese scatta davanti a Maverick Vinales ed Jorge Martin. Quarto Pecco Bagnaia, mentre Marc Marquez prende il via dall’ottava casella.

Ottima stavolta la partenza di Martin, che vola al comando davanti a Vinales e Bastianini, mentre Bagnaia e Marquez ingaggiano subito uno spettacolare duello. Franco Morbidelli cade nel corso del primo giro ed è subito costretto al ritiro. Dopo una bella battaglia con Pecco, Marquez inizia a perdere ritmo, mentre Pedro Acosta ingaggia una gran bagarre con le KTM ufficiali, sverniciando prima Jack Miller e poi Brad Binder, mettendosi sulle tracce di Marquez.

Spettacolare Acosta che supera con una staccata furibonda la Ducati del Gresini Racing condotta da Marquez, guadagnando la quinta posizione. Inizia a soffrire il campione del mondo della MotoGP, che dopo aver messo a referto alcuni tempi interessanti, viene scavalcato da un super Acosta, finendo nuovamente nelle grinfie di Marc. Dopo una fase di stallo, sono gli ultimi giri a regalare un numero pazzesco di emozioni.

Marquez e Bagnaia si toccano nel momento in cui il nativo di Cervera tenta l’attacco, con quest’ultimo che riparte chiudendo 16esimo, mentre Pecco è costretto al ritiro. Bastianini supera Vinales, il quale cade all’inizio dell’ultimo giro, consegnando ad Acosta il primo podio in carriera. Enea è dunque secondo, alle spalle di un Martin in formato spaziale, che vince e vola in testa alla classifica del mondiale, candidandosi ad un ruolo di grande protagonista. Prossimo appuntamento ad Austin tra tre settimane.