F1, la Ferrari si fa scappare il colpaccio Newey? Arriva la clamorosa notizia

Adrian Newey è il progettista di maggior successo della storia della F1, e la Ferrari sogna di strapparlo alla Red Bull. Ora però c’è una novità.

Il mondiale di F1 targato 2024 si avvicina al quarto round stagionale, che si terrà tra ormai meno di una settimana a Suzuka. Tutti si aspettano una Red Bull dominante nel Gran Premio del Giappone, in modo da far dimenticare subito il difficile week-end di Melbourne, dove la Ferrari ha piazzato una netta doppietta. In Australia, al muretto box, non era presente Adrian Newey, che è rimasto in Europa, ma che dovrebbe tornare operativo sul campo sin dai prossimi giorni.

Ebbene, proprio Newey è al centro delle discussioni di mercato in queste ore, dal momento che la Ferrari sta tentando il tutto per tutto per strapparlo al team di Milton Keynes. Newey ha fatto la storia della F1 vincendo vagonate di titoli mondiali, sia piloti che costruttori, con il Cavallino che vuole portarlo, per la prima volta nella sua carriera, a lavorare fuori dall’Inghilterra. C’è però una scomoda rivale da superare per riuscirci, e non è detto che ci riesca del tutto.

F1, anche l’Aston Martin punta ad Adrian Newey

Da ormai diverse settimane si parla di una trattativa che, nel caso in cui andasse a buon fine, cambierebbe il presente ed il futuro della F1, portando Adrian Newey ad avvicinarsi alla Ferrari. Tuttavia, in queste ore si sono intensificate le voci relative all’interesse dell’Aston Martin per il tecnico della Red Bull, andando a scatenare un vero e proprio duello per il nativo di Stratford-upon-Apon.

Secondo quanto riportato da “Autosport“, la compagine di Lawrence Stroll avrebbe presentato un’offerta da record a Newey, degna di un top driver, in modo da provare a convincerlo a scegliere questo tipo di avventura. Tuttavia, la Ferrari pare essere ancora in vantaggio e la trattativa con il più vincente progettista nella storia della F1 sarebbe ad ottimo punto, anche se c’è il massimo riserbo su quello che è lo stato dell’affare.

Va però chiarito un aspetto, che potrebbe essere favorevole all’Aston Martin. Newey ha sempre detto di voler vivere in Inghilterra, con l’Aston che ha la sua sede a Silverstone, cosa che non lo costringerebbe a cambiare in maniera drastica la propria vita. Ciò, invece, sarebbe obbligatorio nel caso in cui dovesse trasferirsi in Italia, iniziando una seconda giovinezza a Maranello, alimentando il sogno dei tanti italiani che da anni desiderano vederlo vestito di rosso.

Al momento, dunque, Ferrari ed Aston Martin si stanno contendendo Newey, con la squadra britannica che avrà le power unit Honda a partire dal 2026, lo stesso fornitore che, assieme alla Red Bull, sta dominando la scena al giorno d’oggi. Le intenzioni di Stroll e soci sono quelle di costruire un team che possa essere vincente grazie al nuovo ciclo tecnico, con l’ingaggio di un tecnico come Newey che farebbe tutta la differenza del mondo. Va da sé che questa è, per la Ferrari, l’ultima occasione di acquistare l’ingegnere inglese, e non può farsela scappare.