La Ferrari ci ripensa? L’annuncio di Vasseur cambia le carte in tavola

In casa Ferrari si deve ancora smaltire la sbornia per la doppietta di Melbourne, ma Frederic Vasseur guarda già avanti. Ecco le sue parole.

Il mondiale di F1 targato 2024 è iniziato nel segno di due doppiette della Red Bull, con Max Verstappen e Sergio Perez che erano risultati a dir poco imprendibili in Bahrain ed in Arabia Saudita. La musica è cambiata in Australia, dove Carlos Sainz ha guidato la doppietta Ferrari seguito da Charles Leclerc, con la SF-24 che si è rivelata la monoposto migliore in assoluto sull’atipico cittadino di Melbourne.

La Rossa, sin dalle prove libere del venerdì, si era dimostrata a proprio agio su questo tipo di pista, soprattutto sul passo gara. In qualifica, con i ferraristi grandi favoriti, Verstappen aveva trovato il colpo da campione, piazzando una pole position devastante con record della pista. Tuttavia, Sainz ci ha messo due giri a prendersi il comando in gara, approfittando anche dei problemi ai freni del campione del mondo.

Il passo gara di Sergio Perez, mai in lotta con Ferrari e McLaren, ci ha fatto capire che anche per Super Max sarebbe stato molto difficile se non fosse stato costretto al ritiro, a conferma di una SF-24 velocissima e di una McLaren in forte crescita. Dobbiamo comunque attenderci che già da Suzuka la RB20 torni a macinare risultati, in un periodo in cui si inizia a parlare di sviluppi.

Ferrari, Vasseur smentisce le voci sugli sviluppi a Suzuka

Tra una settimana si scenderà in pista per il Gran Premio del Giappone, il quarto atto della stagione. Dopo oltre un mese di gare, è tempo di parlare di primi sviluppi sulle monoposto, ma la Ferrari ha deciso di rinviare tutto al futuro. In questi giorni, in base a quanto riportato da “Motorsport.com“, si era detto che sulla SF-24 sarebbe potuto arrivare un nuovo fondo, come già era accaduto a Suzuka lo scorso anno, ma a quanto pare, tutto è rimandato alle gare successive, verosimilmente ad Imola.

Dopo Suzuka, infatti, ci saranno le tappe di Shanghai e Miami, dove è prevista la Sprint Race, ed è raro che in quel tipo di week-end le squadre schierino delle novità tecniche. La smentita agli sviluppi in Giappone è arrivata direttamente dal team principal Frederic Vasseur, nel corso di un’intervista concessa al TG1. Il boss della Ferrari è apparso molto soddisfatto per la doppietta di Melbourne, ma resta concentrato sul futuro e su quello che sarà il lavoro del Cavallino nelle prossime gare.

Ecco cosa ha dichiarato: “Non avremo aggiornamenti sulla macchina a Suzuka, è ancora troppo presto. Il compito, al momento, è quello di comprendere nel migliore dei modi la macchina è di tirarne fuori tutto il potenziale, perché non lo abbiamo ancora fatto. La SF-24 è stato comunque un enorme passo in avanti rispetto allo scorso anno, perché è molto più facile da guidare, ma anche comprensibile nei suoi comportamenti. Inoltre, non dà sorprese ed usura molto meno le gomme. Finalmente, abbiamo una vettura che ci permette di attaccare“.